Росія розробляє криптовалюту, щоб уникати санкцій - FT

Російські посадовці розробляють криптовалюту, яка має на меті допомогти країні уникнути міжнародних санкцій, повідомляє The Hill з посиланням на Financial Times.

Російський президент Путін наказав урядовим установам працювати над розробкою "крипторубля", - повідомили FT неназвані московські посадовці .

Криптовалюта надасть можливість проводити фінансові операції в рублях, державній валюті Росії, і в той же час, уникати санкцій, які обмежують можливості залучати фінансування.

Росія ще далеко від випуску крипторубля, зазначає FT. Однак, державний крипторубль може обмежити можливість уряду Сполучених Штатів впливати не економіку Росії.

США вже заборонили десяткам посадовців уряду Росії, службовцям установ та підприємств та спільників Путіна користуватись фінансовою системою США, чи проводити доларові операції, пише The Hill.

Плани Росії створити криптовалюту оголошені в той час, як регулятори та законодавці США намагаються осягнути цю фінансову технологію, яка зараз переживає бум.

Регулятори США попереджають інвесторів, що цифрові валюти підпадають під федеральні фінансові регуляції і закликають обережно ставитись до них.

Комісія товарних ф’ючерсів США попередила інвесторів, що коливання курсів цифрових валют може додати неочікувані ризики до торгівлі та контрактів з цим інструментом.

Комісія з цінних паперів та фондового ринку США почала переслідувати незареєстровані та шахрайські угоди з криптовалютами, які, за роз’ясненням, виданим в травні, підпадають під визначення цінних паперів.

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