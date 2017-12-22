ЗМІ: В поле зору слідчих потрапив фонд США з «усиновлення російських сиріт»

Підозрюється, що фонд, який одержує гроші від багатих росіян, насправді лобіює проти «закону Магнітського»





Команда спеціального прокурора Роберта Мюллера вивчає діяльність американського неприбуткового фонду, заявленою метою якого є відновлення усиновлень російських дітей американськими родинами, повідомляє агентство Bloomberg News.



Фонд Human Rights Accountability Global Initiative отримує фінансування в розмірі 500 тисяч доларів у формі пожертв, переважно від багатих росіян, пов'язаних з віце-президентом ВАТ «РЖД» Петром Кацивим.



Фонд позиціонує себе як некомерційну організацію, метою якої - «допомогти відновити усиновлення російських сиріт американськими родинами».



Російський уряд заборонив віддавати російських дітей на усиновлення в США в 2012 році, в помсту за прийняття «закону Магнітського», що передбачає санкції щодо російських чиновників, причетних до смерті бухгалтера Сергія Магнітського, який помер у СІЗО в 2009 році.



Однак, за даними Bloomberg, насправді фонд служить лобістським механізмом проти санкцій і «закону Магнітського»..



Представник організації Ринат Ахметшин минулого року зустрічався зі старшим сином і зятем Трампа в Trump Tower, щоб обговорити санкції. На зустрічі також була присутня російський адвокат Наталія Весельницькай.



Команда Мюллера вивчає діяльність фонду в рамках розслідування у справі про російське втручання у вибори 2016 року і можливу змову між передвиборчим штабом Трампа і Москвою.

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