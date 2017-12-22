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ЗМІ: В поле зору слідчих потрапив фонд США з «усиновлення російських сиріт»

Роберт Мюллер

Підозрюється, що фонд, який одержує гроші від багатих росіян, насправді лобіює проти «закону Магнітського»



Команда спеціального прокурора Роберта Мюллера вивчає діяльність американського неприбуткового фонду, заявленою метою якого є відновлення усиновлень російських дітей американськими родинами, повідомляє агентство Bloomberg News.

Фонд Human Rights Accountability Global Initiative отримує фінансування в розмірі 500 тисяч доларів у формі пожертв, переважно від багатих росіян, пов'язаних з віце-президентом ВАТ «РЖД» Петром Кацивим.

Фонд позиціонує себе як некомерційну організацію, метою якої - «допомогти відновити усиновлення російських сиріт американськими родинами».

Російський уряд заборонив віддавати російських дітей на усиновлення в США в 2012 році, в помсту за прийняття «закону Магнітського», що передбачає санкції щодо російських чиновників, причетних до смерті бухгалтера Сергія Магнітського, який помер у СІЗО в 2009 році.

Однак, за даними Bloomberg, насправді фонд служить лобістським механізмом проти санкцій і «закону Магнітського»..

Представник організації Ринат Ахметшин минулого року зустрічався зі старшим сином і зятем Трампа в Trump Tower, щоб обговорити санкції. На зустрічі також була присутня російський адвокат Наталія Весельницькай.

Команда Мюллера вивчає діяльність фонду в рамках розслідування у справі про російське втручання у вибори 2016 року і можливу змову між передвиборчим штабом Трампа і Москвою.

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