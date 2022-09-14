Росія витратила 300 мільйонів доларів задля таємного впливу на світову політику - державний службовець США

Починаючи з 2014 року, Росія таємно витратила понад 300 мільйонів доларів, намагаючись вплинути на політиків та інших посадових осіб у понад двох десятках країн. Про це «Голосу Америки» повідомило джерело в уряді США, посилаючись на дані розвідки.

Джерело в адміністрації повідомило, що Росія витратила сотні мільйонів доларів протягом останніх восьми років, приховано фінансуючи іноземні політичні партії та кандидатів.

За словами посадовця, адміністрація Байдена знизила рівень секретності результатів розслідування на початку цього літа, щоб інформація могла бути передана громадськості та союзникам у всьому світі.

«На нашу думку, один із найефективніших способів протистояти російському таємному впливу – це викрити його», – сказав чиновник.

Представник адміністрації заявив, що ці дії Росії можуть бути лише «вершиною айсберга» і США збирають більше інформації разом зі союзниками. Адже прихований політичний вплив Росії є «глобальним явищем, яке вимагає скоординованих дій», сказав чиновник.

«Ми вважаємо, що це лише вершина айсберга. І ми співпрацюємо з союзниками та партнерами, щоб зібрати більше інформації про цю загрозу [...]Ми ділимося цими заходами реагування з понад 100 країнами», – сказав урядовець.

Адміністрація Байдена сподівається, що оприлюднення цієї інформації спонукатиме інші країни поділитися зі США власною інформацією про операції Росії, сказав чиновник.

За його словами, протягом останніх років Росія «намагалася маніпулювати демократіями зсередини».

На нашу думку, один із найефективніших способів протистояти російському таємному впливу – це викрити його

Джерело також висловило свої занепокоєння щодо можливості Росії вплинути на вибори США. «Немає сумніву, що ми також маємо цю вразливість», – сказав урядовець.

Розвідувальні служби США встановили, що Росія, використовуючи кібероперації для поширення дезінформації в соціальних мережах, втручалася в президентські вибори 2016 року на користь Дональда Трампа, який переміг свою суперницю від Демократичної партії – Гілларі Клінтон.

Як раніше повідомляв «Голос Америки», Міністерство оборони США разом із іншими американськими відомствами заявляло, що вони вживають всіх зусиль для захисту виборчої системи США від іноземного втручання та іноземного впливу.

За даними Офісу директора національної розвідки, іноземні зловмисники з Росії, Китаю, Ірану та інших країн можуть намагатися втрутитися у процеси голосування в США та вплинути на рішення виборців. Така іноземна діяльність може загрожувати підірвати основні принципи американської демократії та вплинути на суспільні настрої США, заявило відомство наприкінці серпня.