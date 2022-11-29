Обстріли ЗАЕС "демонструють готовність Росії підвищити ризик ядерного інциденту" – Пентагон

Обстріли, які Росія веде поблизу Запорізької атомної електростанції, свідчать про те, що Москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу на території України, яка вразить не лише територію України, а весь регіон, сказав військовий високопосадовець США під час брифінгу в Пентагоні.

«Атаки демонструють готовність Росії збільшити ризик інциденту ядерної безпеки, який може мати шкідливі наслідки не лише в Україні, але й у всьому регіоні», – сказав представник Міністерства оборони США журналістам.

Інший представник Пентагону, який також брав участь у брифінгу, заявив, що зараз не спостерігається інтенсивних боїв навколо Запоріжжя. Він додав, що у Вашингтоні стежать за повідомленнями про те, що росіяни нібито збиралися передати контроль над ЗАЕС в руки Міжнародного агентства з ядерної енергії.

«І якби вони передали контроль над атомною станцією відповідально, це було б прекрасно», – додав він. При цьому він уточнив, що наразі немає безпосередньої загрози станції.

У неділю керівник української державної компанії з ядерної енергетики "Енергоатом" заявив, що є ознаки того, що російські війська, можливо, готуються покинути Запорізьку атомну електростанцію, яку вони захопили в березні.

«Останніми тижнями ми фактично отримуємо інформацію про те, що з'явилися ознаки того, що вони, можливо, готуються залишити (завод)», – заявив голова «Енергоатома» Петро Котін в ефірі національного телебачення.

Однак у понеділок речник Кремля Дмитро Пєсков спростував інформацію про те, що Росія має намір відмовитися від контролю над Запорізькою АЕС, заявивши, що вона все ще перебуває під контролем Росії і «залишатиметься під ним».

Як повідомляв Голос Америки, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі провів зустріч минулого тижиня із російською делегацією на чолі із головою "Росатома" Олексія Ліхачова у Стамбулі "для консультацій щодо операційних аспектів довкола безпеки Запорізької АЕС в Україні та терміновому запровадженні зони ядерного захисту та безпеки".

А нині Гроссі зустрівся у Бухаресті із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. "Продовжуємо працювати над терміновим створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС. Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕСв Україні для захисту її енергетичної інфраструктури", повідомив Гроссі.

Раніше у МАГАТЕ заявили, що серйозного ядерного інциденту на захопленій росіянами Запорізькій АЕС після обстрілів станції цими вихідними ледь вдалось уникнути.