Російський посол у відчаї через прийом у Вашингтоні – Politico

Посол Росії у Вашингтоні просить по допомогу в організації зустрічей з американськими посадовцями, пише Politico.

В листі від 9 березня, копію якого отримало видання Pоlitico, Анатолій Антонов звертається до сенатора-республіканця від Юти Орріна Гетча з проханням допомогти йому в організації зустрічей з рядом законодавців та посадовців США.

"Я був би дуже вдячний за Ваші поради про те, як розбудувати контакти з конгресменами США, міністерствами та установами, а також за Вашу можливу допомогу в організації таких зустрічей", - йдеться у листі Антонова.

Раніше Гетч підтверджував, що мав зустріч з Антоновим.

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В листі Антонов перерахував 20 високих посадовців США, що обіймають обрані чи урядові посади, і які відмовились провести з ним зустріч, або проігнорували його запити про спілкування.

Серед тих, хто офіційно відмовився від зустрічей з Антоновим, голова апарату Білого дому Джон Келлі, лідер меншості в Палаті представників Ненсі Пелосі та високопосадовець Міністерства оборони США Джон Руд.

"Як я вже зазначив протягом нашої зустрічі, переді мною постали складнощі у встановленні контактів з американськими високопосадовцями. Багато запитів про зустріч з керівництвом установ США та конгресменами або залишались без відповіді, або отримували відмову без пояснень", - йдеться в листі Антонова до Гетча.

Ймовірно, проблеми Антонова погіршились останнім часом після того, як США приєднались до інших країн в тому, щоб вигнати десятки російських дипломатів та розвідників через підозри стосовно ролі Кремля в нападі з використанням нервово-паралітичної отрути проти колишнього російського шпигуна та його доньки, розмірковує Politico.

В його листі до Гетча, Антонов стверджує, що він продовжить спроби, незважаючи на холодний прийом Конгресу та деяких членів адміністрації. Він заявив, що має «чесний намір встановити дружні та партнерські відносини між Росією та США».

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