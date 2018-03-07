Новий посол Росії в США Антонов нарікає, що в Конгресі закривають перед ним двері

Нового посла Російської Федерацію в США називають як харизматичним дипломатом, так і жорстоким політиком. Відколи він прибув до Вашингтона шість місяців тому, він наголошує на своїй харизмі – влаштовує вечірки та виголошує промови на тлі загострення відносин його країни з США.

Анатолій Антонов висловлює розчарування холодним прийомом на Капітолійському пагорбі, де, каже він, йому важко організовувати зустрічі з конгресменами і сенаторами.

Його перша зустріч з американським законодавцем відбулася через три місяці після вступу на посаду, коли він сів за стіл у грудні зі сенатором-республіканцем Роном Джонсоном. Відтак найостанніша (з сенатором від штату Юта Орріном Гетчем) пройшла 6 березня.

«Конгрес, охоплений русофобією, керується політично упередженими емоціями, замість тверезим розумом. Нам відверто говорять, що бояться критики», - сказав Антонов в інтерв’ю кореспонденту видання Politico Nahal Toosi.

Конгрес, охоплений русофобією, керується політично упередженими емоціями, замість тверезим розумом

Цей «страх» у законодавців викликаний подіями, пов’язаними з попередником Антонова Сергієм Кисляком. Його зустрічі з низкою членів команди Трампа, які заперечували будь-які контакти з російським послом, призвели до неприємностей, а у випадку міністра юстиції Сешнса, його відсторонення від розслідування справи втручання Росії у вибори.

«Після того, що сталося з Сешнсом, ніхто не хоче, щоб про нього писали ЗМІ, що зустрічається з послом Росії, - сказав помічник одного з конгресменів, додавши, що будь-який законодавець, який спілкуватиметься з Антоновим, має відверто про це говорити і не приховувати цього.

Чим дальше від Вашингтона, тим менше упереджень щодо Росії

У Конгресі побоюються, що Кремль може використовувати такі зустрічі для дезінформації та пропаганди, щоб затьмарити той факт, що більшість американських законодавців з підозрою ставляться до мотивів Москви і підтримують посилення санкцій проти Росії.

Щодо зустрічі Орріна Гетча, яка відбулася у вівторок, посольство Росії у Twitter помістило фото Антонова із сенатором з підписом «обидві сторони погодились на важливість відновлення нормальних відносин».

Антонов каже, що планує виступити з низкою промов у Вашингтоні наступними місяцями, однак вважає, що його слова краще сприймаються в інших частинах США. «Чим дальше від Вашингтона, тим менше упереджень щодо Росії», - заявив російський посол.

Нагадаємо: Європейський Союз наклав санкції на Анатолія Антонова за його роль в керуванні агресивними діями Росії в Україні. Сполучені Штати санкцій проти нього не запровадили.

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