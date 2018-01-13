Росія розгорнула в Криму другий дивізіон комплексів С-400

Черговий ЗРК розташували поблизу Севастополя
Російська Федерація - на тлі ескалації військового напруження в Криму - розгорнула на анексованому українському півострові зенітно-ракетний комплекс С-400, щоб «захиститися від повітряних загроз з боку Києва».
Про вихід на бойове чергування ще одного дивізіону новітніх російських ЗРК у Криму повідомило в суботу інформаційне агентство Reuters з посиланням на російські ЗМІ.
,Другий дивізіон насучаснішого зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф», дислокований в Севастополі.
Завданням другого дивізіону - вчасне виявлення та знищення повітряних об’єктів із боку України, що становлять загрозу для Криму.
Російські військові переконані, йдеться у повідомленнях, що розгорнуті батареї посилять бойові можливості всієї кримської протиповітряної оборони. За задумом, ці ЗРК мають захищати не лише територію анексованого півострова, а й значну частину Краснодарського краю.
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