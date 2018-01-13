Росія розгорнула в Криму другий дивізіон комплексів С-400

Черговий ЗРК розташували поблизу Севастополя

Російська Федерація - на тлі ескалації військового напруження в Криму - розгорнула на анексованому українському півострові зенітно-ракетний комплекс С-400, щоб «захиститися від повітряних загроз з боку Києва».

Про вихід на бойове чергування ще одного дивізіону новітніх російських ЗРК у Криму повідомило в суботу інформаційне агентство Reuters з посиланням на російські ЗМІ.

,Другий дивізіон насучаснішого зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф», дислокований в Севастополі.

Завданням другого дивізіону - вчасне виявлення та знищення повітряних об’єктів із боку України, що становлять загрозу для Криму.

Російські військові переконані, йдеться у повідомленнях, що розгорнуті батареї посилять бойові можливості всієї кримської протиповітряної оборони. За задумом, ці ЗРК мають захищати не лише територію анексованого півострова, а й значну частину Краснодарського краю.

Дивіться також: Не можна вже більше чекати – Олександр Данилюк про антикорупційний суд і наступний транш кредиту МВФ