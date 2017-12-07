Санкції щодо Росії залишаться в силі до повернення Криму - Тіллерсон

На сьогодні запланована зустрічі у Відні державного секретаря США з його російським колегою





Державний секретар США Рекс Тіллерсон запевнив у четвер, що США ніколи не погодяться з російською анексією українського Криму і викликані нею санкції залишаться в силі до тих пір, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні.



Тіллерсон виступив з цією заявою в четвер у Відні, перед планованої зустріччю з його російським колегою Сергієм Лавровим на тлі зростаючого песимізму з приводу перспектив американсько-російських відносин, які страждають від розбіжностей з приводу України, Сирії та ймовірного російського втручання у вибори в США.



«Ми ніколи не погодимося з російською окупацією і спробою анексії Криму. Пов'язані з Кримом санкції залишаться в силі до тих пір, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні», - заявив він.



«У тому, що стосується Східної України, ми приєднуємося до наших європейських партнерів в збереженні санкцій до тих пір, поки Росія не виведе свої війська з Донбасу і не виконає взяті на себе Мінські зобов'язання», - сказав Тіллерсон.



У середу Тіллерсон заявив, що нормальних відносин з Росією бути не може, поки Москва не припинить підтримувати сепаратистів в Україні і не поверне Крим.



Виступаючи після вечері в Брюсселі, де у вівторок він обговорював ситуацію з Росією з міністрами закордонних справ країн НАТО, Тіллерсон зайняв жорсткішу позицію, ніж президент США Дональд Трамп, який прагне поліпшення відносин з президентом Росії Володимиром Путіним.



Тіллерсон заявив, що, «за рахунок подальшого застосування засобу гібридної війни, Росія намагається розхитати західні інституції», розуміючи під цими засобами поєднання підтримуваних державою комп'ютерних атак і кампанії дезінформації в Інтернеті, які, на думку розвідслужб союзників у НАТО, спрямовані проти Заходу.



«Це суттєва перешкода на шляху до нормалізації наших відносин», - сказав держсекретар у розмові з журналістами.



На вечері з міністрами країн НАТО Тіллерсон також звинуватив Росію у втручанні в хід виборів в США, повідомив присутній дипломат. Росія заперечує будь-яке втручання.



Трамп неодноразово підкреслював, що було б краще, якщо б Росія і США могли працювати разом.

У розмові з міністрами Тіллерсон підкреслив, що українська криза, що виникла в результаті анексії Криму в 2014 році, є головною проблемою на шляху до поліпшення американсько-російських відносин, оскільки захоплення суверенної території є неприйнятним, повідомив другий присутній дипломат.



Збройний конфлікт між українською армією і підтримуваними Росією сепаратистами на сході країни, що почався в 2014 році, забрав життя понад 10 тисяч осіб. Росія відкидає звинувачення в тому, що вона роздувала конфлікт, поставляла озброєння і направляла своїх бійців.



«Люди, як і раніше, щодня вмирають від цього насильства», - сказав Тіллерсон.

На четвер запланована зустріч у Відні держсекретаря Тіллерсона і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

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