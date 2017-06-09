Росія може конфіскувати дипломатичне майно США в Москві - ЗМІ

За даними газети «Коммерсант», Москва розглядає дзеркальну відповідь на закриття своїх дипломатичних комлексів у США



Росія не виключає можливості вилучення американського дипломатичного майна в Москві і ускладнення «життя» англо-американської школи, якщо Вашингтон до липня не поверне її дипломатичну власність.

Про це повідомило в п'ятницю інформаційне агентство Reuters з посиланням на газету «Коммерсант».



У грудні тодішній президент США Барак Обама наказав вислати з країни 35 російських громадян у відповідь на втручання Москви в торішні президентські вибори, яке сама вона рішуче заперечує.



Тоді ж влада США конфіскували два російські дипломатичні комплекси відпочинку в Меріленді і на Лонґ-Айленді. Москва тоді не вдалася до відплатних заходів, заявивши, що почекає, чи поліпшаться двосторонні відносини за президента Дональда Трампа.



Видання «Коммерсант» з посиланням на неназвані дипломатичні джерела повідомив, що Москва хоче отримати свою власність назад до можливої липневої зустрічі Трампа і російського президента Володимира Путіна в рамках саміту «Великої двадцятки» в Німеччині.



Якщо ж цього не станеться, за словами джерел, Росія вдасться до «дзеркальних заходів», взявши під свій контроль американську дипломатичну дачу в Срібному бору, на північний захід від Москви, і дипломатичний склад в Москві, зазначає газета.



Також стверджується, що російська влада може ускладнити «життя» англо-американської школи в Москві, змінивши її правовий статус.

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