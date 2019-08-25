Росію застеріг від повернення до Великої сімки експерт московського центру Carnegie

Росія припуститься помилки, якщо пристане на пропозицію Дональда Трампа і стане учасником саміту Великої сімки у США у 2020-му році. На це вказує директор центру Carnegie у Москві Дмитро Тренін. За словами Треніна, присутність Росії на G7 наступного року помістила би її у внутрішньополітичну суперечку у США. Як відомо, наступного року в Сполучених Штатах відбуваються вибори президента. Дискусія про буцімто зв'язки штабу Дональда Трампа з Росією у ході виборів 2016-го року досі посідає помітне місце в американському суспільстві.

"Розумно з боку Кремля було би не спокуситись на запрошення Трампа до Великої сімки наступного року у США. Може і весело грати на суперечностях між країнами Великої сімки, але це не принесе реальних результатів. Просто дурістю було би стати частиною політичної війни всередині самих США", - відзначив Тренін у Twitter.

Повернення Росії до Великої сімки є однією із тем обговорення на саміті G7 у Франції. Прихильниками ідеї є президент США Дональд Трамп та Франції Емманюель Макрон.

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