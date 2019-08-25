Прихильників повернення Росії до G7 назвав журналіст каналу CNN

Макрон більш рішуче це говорить під час приватних зустрічей, і заохочує Трампа стати публічним обличчям цієї ініціативи

Лідери Сполучених Штатів Америки, Франції та Італії виступають за повернення Росії до Великої сімки. Про це повідомив журналіст американського каналу CNN Джош Рогін.

"За моєю інформацією, Борис Джонсон, Меркель та Трюдо під час вчорашньої вечері виступили проти повернення Росії до Великої сімки, а Макрон підтримує цей крок. Італія також висловила підтримку поверненню Росії до G7 під час вечері. Макрон більш рішуче це говорить під час приватних зустрічей, і заохочує Трампа стати публічним обличчям цієї ініціативи. Абе (прем'єр-міністр Японії) відзначає, що відсутній прогрес в Україні, та згадав взаємини Росія-Китай", - твітує Рогін.

У Франції проходить саміт Великої сімки. Напередодні події президент США Дональд Трамп декілька разів озвучив ідею повернення Росії до Великої сімки та заявив, що виключення Росії відбулося через те, що президент Росії Путін переграв Барака Обаму. Трамп також наголосив що спроба незаконної анексії Криму відбулася за президентства його попередника.

Як повідомляє журналістка видання Bloomberg Дженніфер Джейкобс, під час саміту G7 президент США Дональд Трамп заявив, що запрошення Росії на зустріч Великої сімки наступного року, є можливим.

"Не знаю. Це точно можливо", - наводить слова президента США журналістка.

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