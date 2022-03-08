Західні компанії залишають Росію після вторгнення в Україну

Дедалі більше західних компаній припиняють свою діяльність в Росії або повністю виходять з неї через військове вторгнення в Україну.

Найбільшого удару по своїй економіці Росія, ймовірно, відчує у найважливішій для цієї країни нафтогазовій промисловості. Базована у Великій Британії компанія BP оголосила 27 лютого, що продає свою частку у російській державній нафтогазовій компанії "Роснефть" обсягом у 14 мільярдів доларів .

Тим часом головний виконавчий директор нафтової компанії Shell, яка також базується у Великій Британії, Бен ван Берден у вівторок приніс вибачення за придбання російської сирої нафти минулого тижня і заявив, що компанія припиняє всі операції у Росії, включно з тими, що стосуються природного газу, який передається газопроводами, і зрідженого природного газу. Раніше Shell оголосила, що відмовляється від спільного проекту з державним «Газпромом» і вже призупиненим газопроводом «Північний потік-2», який було побудовано для транспортування природного газу з Росії до Західної Європи.

Японські автовиробники Toyota та Nissan оголосили про плани призупинити виробництво на своїх заводах у російському Санкт-Петербурзі та припинити експорт усіх автомобілів до Росії. Третій японський автовиробник Honda також припинив експорт до Росії, включно з експортом мотоциклів та двигунів.

Іншою великою промисловою фірмою, яка розриває зв’язки з Росією, є американський авіаційний гігант Boeing, який призупинив закупівлю титану для виробництва літаків.

У секторі одягу легендарний американський виробник джинсів Levi Strauss оголосив у понеділок, що він припиняє продажі своєї продукції та припиняє будь-які нові інвестиції в Росії, заявивши, що будь-які міркування бізнесу «явно другорядні щодо людських страждань, які переживають багато людей». Levi Strauss заявив, що пожертвує 300 тисяч доларів на підтримку гуманітарних зусиль в Україні, започаткованих Міжнародним комітетом порятунку та CARE.

Фінансові компанії також розривають зв’язки. Visa і Mastercard, а також платіжна компанія PayPal минулого тижня оголосили про призупинення операцій в Росії, а їх конкурент в елітному сегменті American Express 1 березня оголосив, що припиняє відносини з російськими банківськими партнерами. Американська компанія Vanguard, провідна світова інвестиційна компанія у сфері взаємних інвестиційних фондів, заявляє, що припинила купівлю російських цінних паперів до своїх активно керованих фондів і працює над тим, щоб вийти зі своїх активів [пов'язаних із Росією] у всіх своїх індексних фондах.

Технологічні та розважальні компанії також повертаються спиною до Росії через Україну. Американський стрімінговий сервіс Netflix призупинив усі послуги в Росії та припиняє всі майбутні проекти та закупівлі у країні, а голлівудські гіганти Warner Brothers, Disney та Sony Pictures відкладають випуск нових фільмів у Росії. Apple заблокувала російські RT News і Sputnik News у своєму магазині додатків за межами Росії, а Google і TikTok заблокували російські державні медіа-канали на своїх платформах.

Тим часом Apple припинила продавати iPhone та інші пристрої в Росії, а американський виробник комп’ютерів Dell Technologies призупинив продаж своєї продукції як в Росії, так і в Україні.

Як повідомляв "Голос Америки", Росія намагається використовувати взаємини із Китаєм для мінімізації впливу санкцій проти неї та згортання роботи у країні західних компаній. Так, як повідомляє ТАСС, Національна система платіжних карток Росії повідомила, що через те, що Visa та Mastercard ухвалили рішення призупинити надання послуг у Росії, росіянам для оплати покупок та зняття готівки за кордоном можна оформити кобейджингову картку "Мир"-UnionPay. Компанія UnionPay базується у Китаї. До країн, де працює відповідна платіжна система, входить і низка європейських.

У понеділок міністр закордонних справ Китаю Ван Ї назвав Росію «найважливішим стратегічним партнером Пекіна» на тлі відмови від засудження його країною вторгнення Москви в Україну. Ван Ї сказав, що зв'язки з Москвою є «одними з найважливіших двосторонніх відносин у світі».

У статті використано матеріали Центральної служби "Голосу Америки", ​The Associated Press, Reuters.