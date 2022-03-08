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- Голос Америки
Західні компанії залишають Росію після вторгнення в Україну
Дедалі більше західних компаній припиняють свою діяльність в Росії або повністю виходять з неї через військове вторгнення в Україну.
Найбільшого удару по своїй економіці Росія, ймовірно, відчує у найважливішій для цієї країни нафтогазовій промисловості. Базована у Великій Британії компанія BP оголосила 27 лютого, що продає свою частку у російській державній нафтогазовій компанії "Роснефть" обсягом у 14 мільярдів доларів .
Тим часом головний виконавчий директор нафтової компанії Shell, яка також базується у Великій Британії, Бен ван Берден у вівторок приніс вибачення за придбання російської сирої нафти минулого тижня і заявив, що компанія припиняє всі операції у Росії, включно з тими, що стосуються природного газу, який передається газопроводами, і зрідженого природного газу. Раніше Shell оголосила, що відмовляється від спільного проекту з державним «Газпромом» і вже призупиненим газопроводом «Північний потік-2», який було побудовано для транспортування природного газу з Росії до Західної Європи.
Японські автовиробники Toyota та Nissan оголосили про плани призупинити виробництво на своїх заводах у російському Санкт-Петербурзі та припинити експорт усіх автомобілів до Росії. Третій японський автовиробник Honda також припинив експорт до Росії, включно з експортом мотоциклів та двигунів.
Іншою великою промисловою фірмою, яка розриває зв’язки з Росією, є американський авіаційний гігант Boeing, який призупинив закупівлю титану для виробництва літаків.
У секторі одягу легендарний американський виробник джинсів Levi Strauss оголосив у понеділок, що він припиняє продажі своєї продукції та припиняє будь-які нові інвестиції в Росії, заявивши, що будь-які міркування бізнесу «явно другорядні щодо людських страждань, які переживають багато людей». Levi Strauss заявив, що пожертвує 300 тисяч доларів на підтримку гуманітарних зусиль в Україні, започаткованих Міжнародним комітетом порятунку та CARE.
Фінансові компанії також розривають зв’язки. Visa і Mastercard, а також платіжна компанія PayPal минулого тижня оголосили про призупинення операцій в Росії, а їх конкурент в елітному сегменті American Express 1 березня оголосив, що припиняє відносини з російськими банківськими партнерами. Американська компанія Vanguard, провідна світова інвестиційна компанія у сфері взаємних інвестиційних фондів, заявляє, що припинила купівлю російських цінних паперів до своїх активно керованих фондів і працює над тим, щоб вийти зі своїх активів [пов'язаних із Росією] у всіх своїх індексних фондах.
Технологічні та розважальні компанії також повертаються спиною до Росії через Україну. Американський стрімінговий сервіс Netflix призупинив усі послуги в Росії та припиняє всі майбутні проекти та закупівлі у країні, а голлівудські гіганти Warner Brothers, Disney та Sony Pictures відкладають випуск нових фільмів у Росії. Apple заблокувала російські RT News і Sputnik News у своєму магазині додатків за межами Росії, а Google і TikTok заблокували російські державні медіа-канали на своїх платформах.
Тим часом Apple припинила продавати iPhone та інші пристрої в Росії, а американський виробник комп’ютерів Dell Technologies призупинив продаж своєї продукції як в Росії, так і в Україні.
Як повідомляв "Голос Америки", Росія намагається використовувати взаємини із Китаєм для мінімізації впливу санкцій проти неї та згортання роботи у країні західних компаній. Так, як повідомляє ТАСС, Національна система платіжних карток Росії повідомила, що через те, що Visa та Mastercard ухвалили рішення призупинити надання послуг у Росії, росіянам для оплати покупок та зняття готівки за кордоном можна оформити кобейджингову картку "Мир"-UnionPay. Компанія UnionPay базується у Китаї. До країн, де працює відповідна платіжна система, входить і низка європейських.
У понеділок міністр закордонних справ Китаю Ван Ї назвав Росію «найважливішим стратегічним партнером Пекіна» на тлі відмови від засудження його країною вторгнення Москви в Україну. Ван Ї сказав, що зв'язки з Москвою є «одними з найважливіших двосторонніх відносин у світі».
У статті використано матеріали Центральної служби "Голосу Америки", The Associated Press, Reuters.
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Білий дім оприлюднив заяву щодо обмежень участі Росії в міжнародному спорті, через війну проти України
США, численні країни Європи, Японія, Південна Корея та інші підтримують обмеження участі Росії та Білорусі у міжнародному спортивному житті через війну Росії проти України. Відповідну заяву розміщено на сайті Білого дому.
"Повага до прав людини та мирних відносин між країнами є основою міжнародного спорту", - вказує заява.
Країни-підписанти заявляють про підтримку позицій міжнародних спортивних організацій про те, що: Росія та Білорусь не можуть приймати, виступати із заявками, або призначатись країнами проведення жодних міжнародних спортивних змагань; окремим спортсменам обраним Росією та Білоруссю, адміністраторам та командам з цих країн треба заборонити участь у змаганнях на територіях інших країн; за можливості треба обмежити спонсорство та іншу підтримку від суб'єктів пов'язаних з Росією, або Білоруссю.
"Закликаємо всі міжнародні спортивні федерації підтримати ці принципи, та аплодуємо тим, хто це вже зробив", - йдеться у заяві.
Відзначається, що обмеження мають діяти доки "співпраця на основі фундаментальних принципів міжнародного права не стане знову можливою".
Підписанти заяви закликають міжнародні спортивні організації не накладати санкції на спортсменів, тренерів, спортивних функціонерів, які односторонньо розірвуть контакти з російськими, білоруськими, чи українськими клубами та не вдаватись до заходів або санкцій проти спортивних організаторів, які вирішать заборонити участь спортсменів або команд обраних Росією або Білоруссю.
"Ми також закликаємо міжнародну спортивну спільноту продовжувати демонструвати солідарність з народом України, також і через підтримку українському спорту там, де це можливо", - відзначає заява.
Раніше в уряді Росії заявили, що будуть оскаржувати санкції проти російських атлетів, та назвали раніше оголошені рішення міжнародних організацій протиправними.
Як повідомляється, минулого тижня міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що його країна була готова до санкцій, але не очікувала, що вони торкнуться, серед іншого, і спортсменів.
У статті використано матеріали РБК, ТАСС.
- Голос Америки
Перша леді США заявила про солідарність з українками, які борються за свободу країни, життя родин
У своїй заяві із нагоди Міжнародного жіночого дня перша леді США Джіл Байден висловила солідарність із жінками України, які борються за свободу своєї країни та виживання своїх родин.
«У цей Міжнародний жіночий день ми вшановуємо жінок у всьому світі, які сміливо використовують свій голос (…). Нашим сестрам з України, які борються за те, щоб їхня країна була вільною, а їхні родини – живими: Ми солідарні з вами», - йдеться у заяві.
Також Джіл Байден звернулася до росіянок, які виходять на протести проти режиму Путіна, та до всіх мужніх жінок світу.
«Нашим сестрам у Росії, які протестують і виступають проти вторгнення з великим особистим ризиком: Ми бачимо вашу мужність. Жінкам-воїнам у всьому світі, тим, хто бореться за справедливість і працює задля змін: Дякуємо за те, що будуєте краще майбутнє для всіх нас».
Про українських жінок згадало у своєму привітанні і НАТО.
«Усі жінки та дівчата мають жити вільними та рівними. У цей Міжнародний жіночий день ми думаємо про видатних жінок України. Їхня сила, хоробрість та стійкість символізують дух їхньої нації», - повідомляється на офіційній Твіттер-сторінці організації.
За останніми даними Міністерства оборони України (грудень 2021), загальна кількість жінок у лавах ЗСУ становить понад 32 з половиною тисячі осіб, що є понад 15% усього особового складу та, за словами заступниці Міністра оборони Ганни Маляр, - вищим ніж у більшості країн-членів НАТО.
Чимало українок і серед волонтерів, медиків, журналістів. Також вони становлять абсолютну більшість серед біженців з України, що втікають від війни, рятуючи свої родини. За оприлюдненими у вівторок даними ООН, кількість біженців з України перетнула позначку у два мільйони осіб.
Зеленський розповів британським парламентарям «про 13 днів війни, яку ми не розпочинали»
Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням до депутатів британського парламенту з української столиці, на підступах якої відбуваються бої з російськими військами.
Переповнена зала Палати громад палко вітала слова Зеленського, який почав з того, що хоче розповісти «про 13 днів війни, яку ми не розпочинали».
Ми ще ніколи не слухали звернення від лідера європейської країни, столицю якої зараз досягають російські гармати.Борис Джонсон
Перерахувавши найбільш трагічні і героїчні події кожного з тих днів український лідер проголосив, що Україна «буде боротися до кінця», щоб захиститися від російського вторгнення.
Зеленський повторив знамениті слова британського прем'єр-міністра Вінстона Черчілля в часи Другої Світової війни про готовність «битися у лісах, на полях, на берегах і на вулицях» у боротьбі з німецькими нацистами 1940 р.
Український керівник подякував Великій Британії за підтримку і попросив далі тиснути на Росію санкціями.
«Будь ласка, збільшуйте тиск санкціями на агресора. Будь ласка, визнайте Росію терористичною державою», - сказав він.
Одразу після Зеленського до парламенту звернувся прем’єр-міністр Борис Джонсон, який підкреслив: «Ми ще ніколи не слухали звернення від лідера європейської країни, столицю якої зараз досягають російські гармати».
«Ми будемо діяти допоки президент Путін не зазнає провалу у цій війні і до часу, коли Україна знову буде вільна», - заявив Джонсон під схвальні вигуки парламентарів.
Лідер опозиційної Лейбористської партії у парламенті Кір Стармер заявив, що лейбористи повністю підтримують дії уряду Консервативної партії, спрямовані на підтримку України.
Російське вторгнення в Україну «нагадує нам, що наша свобода і демократія безцінні», - підкреслив Стармер.
З підтримкою України та курсу уряду у цьому напрямку виступив також лідер фракції Шотландської національної партії у британському парламенті.
- Голос Америки
США заборонили імпорт російської нафти і газу
«Сьогодні я оголошую, що США завдають удару по головній артерії російської економіки. Ми забороняємо весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв. Це означає, що російська нафта більше не буде прийматися в американських портах і американський народ завдає чергового потужного удару по військовій машині Путіна», - про це у вівторок, 8 березня, заявив президент США Джо Байден у зверненні в Білому домі.
У Білому Домі пояснили, що сьогодні президент США підпише виконавчий указ, який забороняє імпорт російської нафти, зрідженого природного газу та вугілля з метою позбавити «президента Путіна економічних ресурсів, які він використовує, аби продовжувати вести свою непотрібну війну вибору».
У поясненні йдеться, що указ забороняє «імпорт до США російської сирої нафти та деяких нафтопродуктів, скрапленого природного газу та вугілля». За даними Адміністрації США, минулого року США імпортували щоденно майже 700 000 барелів сирої нафти та нафтопродуктів з Росії. Також указ забороняє нові інвестиції США в російський енергетичний сектор, «що гарантує, що американські компанії та американські інвестори не підтримують зусилля Володимира Путіна щодо розширення виробництва енергії в Росії». І останнє – американцям відтепер забороняється «фінансувати або надавати підтримку іноземним компаніям, які здійснюють інвестиції у виробництво енергії в Росії».
Президент зазначив, що цей крок має потужну підтримку в Конгресі і, як він вірить, у суспільстві. Також це рішення було прийнято у консультаціях із європейськими партнерами, в першу чергу в Європі.
Ми просуваємо цю заборону, розуміючи, що багато наших європейських союзників і партнерів можуть бути не в змозі приєднатися до нас
«Ми просуваємо цю заборону, розуміючи, що багато наших європейських союзників і партнерів можуть бути не в змозі приєднатися до нас. Сполучені Штати виробляють набагато більше нафти всередині країни, ніж усі європейські країни разом узяті. Ми є експортерами енергоносіїв», - сказав він.
Також він зазначив, що цей крок матиме вплив на американських споживачів, але його Адміністрація запроваджуватиме певні кроки із полегшення наслідків цього рішення.
«За погодженням з нашими партнерами ми вже оголосили, що випускаємо 60 мільярдів барелів нафти з наших спільних нафтових запасів. Половина з цих 30 мільярдів походить зі Сполучених Штатів. Ми вживаємо заходів для забезпечення надійного постачання глобальної енергії, а також будемо продовжувати працювати з кожним інструментом, який ми маємо, щоб захистити американські родини та підприємства».
За словами американського президента, Путін, який намагається просуватися в Україні, незважаючи на ціну у людських життях, ніколи не зможе перемоги.
«Україна ніколи не стане перемогою Путіна, який, можливо, зможе взяти місто, але ніколи не зможе утримати країну. І якщо ми не відповімо на наступ Путіна на глобальний мир і стабільність сьогодні, ціна свободи та американського народу завтра буде ще більшою», - сказав Байден.
Також президент США закликав Конгрес прийняти пакет із допомоги Україні в 12 мільярдів доларів.
«Український народ демонструє свою мужність. Вони не збираються дозволити Путіну взяти те, що він хоче. Вони захищатимуть свою свободу, свою демократію, своє життя, а ми продовжуватимемо надавати безпекову, економічну та гуманітарну допомогу. Ми збираємося підтримувати їх у боротьбі проти тиранії, гноблення, насильницьких актів підкорення. (…) Коли історія буде написана, війна Путіна в Україні зробить Росію слабкішою, а решту світу — сильнішими. Дай Боже здоров'я всім героям в Україні».
До кроку із заборони імпорту російських енергоносіїв американського президента закликали у Конгресі.
«Я почула голоси своїх виборців голосно і чітко: як золотий стандарт свободи та демократії Америка повинна скоротити свою залежність від кривавої нафти, яка живить тиранічне правління Володимира Путіна. Настав час припинити імпорт російської нафти», - зокрема йдеться у заяві конгресвуман із Огайо, демократи Марсі Каптур.
У понеділок, 7 березня, двопартійна група законодавців Конгресу США оголосила про план представити законопроект щодо заборони імпорту російської нафти США.
До відмови від купівлі російської нафти уряди світу закликав й президент України Володимир Зеленський.
"Якщо вторгнення продовжується і Росія не відмовилась від своїх планів проти України, значить, потрібен новий санкційний пакет. Нові санкційні кроки проти війни і заради миру. Бойкот російського експорту. Зокрема, відмова від нафти і нафтопродуктів з Росії", — сказав Зеленський у відеозверненні 7-го березня.
Сьогодні Росія виробляє близько 11% світової нафти; частка російської в імпорті нафти США складає близько 3%, серед всього імпорту нафтопродуктів - 8%, згідно із агентством Блумберг.
У США ціни на бензин досягли найвищого рівня за останні 14 років, пише USA Today, сягнувши позначки в 4 долари 11 центів в середньому по країні.
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