У США закликають пильно стежити за навчаннями "Запад-2021"

У США лунають заклики уважно стежити за навчаннями "Запад-2021".

Конгресмен-демократ Білл Кітінг оприлюднив заяву, у якій заявив, що НАТО має зберігати пильність, лишатись об'єднаними, та готовими відповісти на будь-яку загрозу нашій суверенній територіальній цілісності".

"Ці навчання становлять пряму загрозу європейській стабільності та стабільності альянсу НАТО. Ці навчання особливо турбують наших союзників у Польщі та країнах Балтії, бо всі вони мають спільний кордон, а деякі з них - з Білоруссю", - відзначив Кітінг.

Законодавець заявив, що буде стежити за ситуацією спільно із колегами по Комітету Конгресу з питань збройних сил, та відзначив, що США лишаються непохитними у підтримці безпекових партнерів за засуджують агресію Росії проти України, Грузії та Молдови.

Непрозорість військових навчань "Запад-2021" викликає занепокоєння, хоча Росія, Білорусь та будь-які інші країни мають повне право проводити навчання. Про це заявив генерал Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі, повідомляє Російська служба "Голосу Америки". Ходжес нині працює у дослідницькому центрі "Центр аналізу європейської політики" (CEPA). CEPA описує себе, як "дослідницький центр відданий оновленню євроатлантицизму заради більш безпечного майбутнього".

Ходжес висловив сподівання, що західні спецслужби пильно стежать за навчаннями, аналізуючи "рівень можливостей, якість устаткування та озброєнь та тому подібному".

Ходжес також заявив, що не був би здивований новими агресивними діями Росії.

"Скептики скажуть:" Навіщо Кремлю нападати? У чому сенс такого розвитку подій? " Кремль, не зупиниться, поки його не зупинять. Лінія поведінки Москви не схожа на синусоїду. Це сходи. Згадайте вторгнення в Грузію в 2008. До сих пір окуповано 20 відсотків країни. Згадайте Сирію, коли Кремль підтримав режим Асада. У 2014 Росія вторглася до Криму. Кремль ніколи не відступав. І тому я вважаю, що їхня стратегічна мета номер один - дестабілізувати Альянс, відокремити США від Європи, а також дестабілізувати Європейський Союз. І Москва буде це робити, поки її не зупинять. Так, умови для вторгнення є, але це не означає, що рішення прийнято. Росія продовжить підривати діяльність уряду президента Зеленського: Кремль дав дуже чітко зрозуміти, що не дозволить Грузії, Молдові, Україні, Білорусі домогтися успіху", - заявив Бен Ходжес.

Як повідомляв "Голос Америки", оглядачі вказують на те, що Навчання "Запад-2021" несуть загрозу не лише Україні.

Так Джордж Баррос, аналітик "Інституту дослідження війни" відзначає, що російські підрозділи, які прибули до Білорусі можуть лишитись там після закінчення навчань "Запад".

Колишній посол США в Україні висловив думку, що Реакція Сполучених Штатів на можливі провокації Росії має бути щонайменше такою ж, як і навесні цього року.

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