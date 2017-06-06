У США арештували підрядника за передачу ЗМІ секретної інформації про кібератаку РФ

Міністерство юстиції США взяло під арешт співробітницю федерального агентства, яка передала надсекретні дані новинному Інтернет-порталу.

Про це стало відомо у понеділок після того, як портал The Intercept повідомив, що отриманий ним секретний документ містить інформацію про спробу російських служб військової розвідки проникнути в системи голосування в США до президентських виборів минулого року.

У письмовому свідченні, яке дав під присягою спеціальний агент ФБР, зазначається, що арештована Ріаліті Лі Віннер зізналася, що видрукувала секретний документ і відправила його новинному порталу.

В афідевіті також мовиться, що розвідувальне агентство прийшло до висновку, що Віннер була однією з шести осіб, що видрукували цей документ і передали його ЗМІ.

Як документ, який згадується у свідченні, так і документ про який мовиться у The Intercept датовані 5 травня.

Уряд США не подав назви агентства, звідки Віннер взяла надсекретний документ, кажучи лише, що вона працювала в американському урядовому комплексі в штаті Джорджія.

У своєму повідомленні, портал The Intercept подає, що у надсекретному документі Агентства національної безпеки АНБ, який він отримав, зазначається, що російські хакери протягом місяців намагалися проникнути в комп’ютери, які використовували місцеві органи влади по всій країні для реєстрації виборців.

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