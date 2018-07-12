Росіяни хочуть, щоб Трамп виявив повагу до Росії на саміті з Путіним - Центр Карнегі

Згідно з соціологічними опитуваннями та фокус-групами, незважаючи на серйозні антиамериканські почуття в Росії, росіяни сподіваються на саміт американського і російського президентів.

Деякі росіяни вірять, що якщо у Гельсінкі Трамп зробить дружній жест, наприклад, запросить Росію назад до "Великої вісімки", можна буде почати задумуватись про мирне співіснування із США

"Росіяни справді сподіваюсться на якесь зближення з американцями, якщо воно продемонструє повагу до Росії", - пишуть експерти московського Центру Карнегі.

"Ідея, що Захід має "прислухатись до" Росії та поважати її - це постійна тема розмов і серед громадськості і серед еліти. На практиці це означає, що деякі росіяни вірять, що якщо у Гельсінкі Трамп зробить дружній жест, наприклад, запросить Росію назад до "Великої вісімки", можна буде почати задумуватись про мирне співіснування із США, а не конфлікт", - відзначають в аналітичному центрі.

У нещодавньому опитуванні незалежного Центру Левади 69% росіян висловлювались негативно щодо США. Ця цифра нижче за 81% – саме стільки росіян були негативно налаштовані проти Вашингтону у 2014-2015 роках. Втім, у 2018 році 78% росіян назвали США найбільш недружньою іноземною країною.

Згідно з інформацією Центру Карнегі, минулого року лише одна десята росіян вважала, що відносини між США та Росією покращились за часів президенства Дональда Трампа. На думку росіян, Путін вже досяг мети з перетворення Росії на величну державу і має сконцентруватись на внутрішніх соціально-економічних проблемах.

Більше половини опитаних респондентів у квітні 2018 вважали, що Росія ізольована на міжнародному рівні

Опитування та фокус-групи, які цитує Центр Карнегі, демонструють, що росіяни погоджуються з думкою «Ми надто багато допомагаємо іншим країнам». Краще витрачати більше ресурсів на внутрішні потреби держави – думають вони. Крім того, більше половини опитаних респондентів у квітні 2018 вважали, що Росія ізольована на міжнародному рівні.

За версією Центру Карнегі, напередодні саміту Трампу і Путіна росіяни хотіли б, щоб лідери обох держав домовились про «щось пристойне». У їхньому списку побажань часто є слова «Сирія», «нафта» та «скасування санкцій». Важливо, однак, що респонденти не хочуть, щоб Путін йшов на поступки. На їхню думку, російському лідеру варто «стояти на своєму» та дотримуватись «своєї лінії».

Респонденти не хочуть, щоб Путін йшов на поступки. На їхню думку, російському лідеру варто «стояти на своєму» та дотримуватись «своєї лінії».​

Нагадаємо, що сенатор США Джон Кеннеді, який нещодавно повернувся з візиту до Росії, де він перебував в складі делегації Конгресу на початку липня, переконаний, що Путіну довіряти не варто. Сенатор порівняв спілкування з урядом Росії зі «спілкуванням з мафією».

Коментуючи свій візит, сенатор-республіканець Джон Кеннеді сказав, що зустрічі часом були «сварливими». Він також назвав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова «забіякою».

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