Російські гроші обходять санкції і загрожують національній безпеці, застерігають британські парламентарі

Комітет британського парламенту заявив, що потурання брудним грошам з Росії є не лише проблемою злочинності, а й становить загрозу національній безпеці країни.

Масштаби шкоди, яку ці “брудні гроші” можуть завдати інтересам Сполученого Королівства у закордонних справах набагато переважають користь від російських трансакцій в Сіті.

Оприлюднення звіту Комітету у закордонних справах співпало повідомленнями, що один з найбагатших російських олігархів та інвестор у Великій Британії Роман Абрамович вимушений чекати на поновлення візи.

Парламентарі стверджують, що навіть на тлі напруженості між Лондоном та Москвою через замах на колишнього офіцера російської військової розвідки Сергія Скрипаля, російські гроші сумнівного походження і далі користуються перевагами лондонського Сіті.

“Попри сильну риторику (британського уряду), президент Путін та його соратники, як і раніше мали можливість вести свої справи, переховуючи і відмиваючи свої корупційні активи у Лондоні”, - проголошує документ під назвою “Золото Москви: Російська корупція у Сполученому Королівстві”.

Прикладом розходжень у заявах та діях названо той факт, що 16 квітня - двома днями після оголошення уряду про вислання 23 російських дипломатів Росія отримала з $4 мільярди (£2,97млрд.) з продажу єврооблігацій, і майже половина тих коштів надійшла від британських інвесторів.

Днем раніше контрольована російським урядом компанія Газпром продала облігацій на €750 мільйонів (£656млн.), і частина тих грошей також британські.

“Ті активи, якими Кремль може скористатися в будь-який час, безпосередньо і опосередковано підтримують кампанію президента Путіна з метою підриву базованої на правилах міжнародної системи, для ослаблення наших союзників та руйнування взаємопідтримуючих міжнародних мереж, що допомагають закордонній політиці Сполученого Королівства”.

Голова комітету Том Таґендат закликав уряд закрити у режимі санкцій щодо Росії “лазівки”, що дозволяють російському уряду та особам близьким до президента Путіна і надалі накопичувати гроші в Сіті.

“Масштаби шкоди, яку ці “брудні гроші” можуть завдати інтересам Сполученого Королівства у закордонних справах набагато переважають користь від російських трансакцій в Сіті”, - заявив парламентарій британській пресі напередодні оприлюднення звіту.

Том Таґендат закликав уряд розслідувати лазівки, які послаблять режим санкцій.

Віза Абрамовича

Британська телерадіомовна корпорація, посилаючись на неназвані джерела, у неділю підтвердила повідомлення, що російський мільярдер Роман Абрамович не може в’їхати до Великої Британії через незвичайну затримку з поновленням його візи.

Помітним фактом стало те, що власник лондонського футбольного клубу “Челсі” Абрамович не зміг бути присутнім на фінальній грі у Лондоні в суботу, де його команда перемогла клуб “Манчестер юнайтед”.

Згідно з повідомленнями віза інвестора, якою користується один з найбагатших росіян, вибігла три тижні тому і її поновлення забирає більше часу, ніж зазвичай.

Британські урядові служби відмовилися коментувати ситуацію, посилаючись на те, що вони не оприлюднюють інформацію про окремих осіб.

Згідно зі списками найбагатших людей, які складає газета Sunday Times, статки Абрамовича, започатковані у 90-х роках на російському газу й нафті становлять £9,3 мільярда. Forbes вважає, що Абрамович має $10,8 мільярдів.

51-річний підприємець певний час був головою адміністрації Чукотки і його вважать наближеним до президента Путіна.

Російський посол у Лондоні Александр Яковенко заявив, що російські громадяни та компанії готові захищати свої права у судах і додав, що Британії варто подумати про захист своєї репутації як країни, де мали б діяти принципи верховенства закону.

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