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Британія і ЄС стали на крок ближче до «розлучення»

  • Голос Америки
Тереза Мей і Жан-Клод Юнкер

Сторонам вдалося погодити низку умов виходу Британії з блоку


Великобританія і Європейський союз в п'ятницю оголосили про прорив в переговорах щодо умов виходу країни з блоку.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, виступаючи на прес-конференції в Брюсселі разом з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей, заявив, що переговори щодо Brexit тепер повинні перейти до питань торгівлі, оскільки в першій фазі було досягнуто «достатнього прогресу».

Як очікується, ще цього тижня лідери ЄС схвалять угоду про фінансові умови виходу Великобританії, статус ірландського кордону і права громадян, яких торкнеться Brexit.

В угоді йдеться, що з питання ірландського кордону Великобританія «збереже повне узгодження» з єдиним ринком ЄС і митними правилами, які підтримують мир, співробітництво і економіку Ірландії.

«Це було непросто для обох сторін», - визнала Мей іпсля завершенні переговорів, які тривали всю ніч.

Вона додала, що «досягнута з великим трудом угода відповідає всім нашим інтересам».

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