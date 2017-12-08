Британія і ЄС стали на крок ближче до «розлучення»

Сторонам вдалося погодити низку умов виходу Британії з блоку
Великобританія і Європейський союз в п'ятницю оголосили про прорив в переговорах щодо умов виходу країни з блоку.
Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, виступаючи на прес-конференції в Брюсселі разом з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей, заявив, що переговори щодо Brexit тепер повинні перейти до питань торгівлі, оскільки в першій фазі було досягнуто «достатнього прогресу».
Як очікується, ще цього тижня лідери ЄС схвалять угоду про фінансові умови виходу Великобританії, статус ірландського кордону і права громадян, яких торкнеться Brexit.
В угоді йдеться, що з питання ірландського кордону Великобританія «збереже повне узгодження» з єдиним ринком ЄС і митними правилами, які підтримують мир, співробітництво і економіку Ірландії.
«Це було непросто для обох сторін», - визнала Мей іпсля завершенні переговорів, які тривали всю ніч.
Вона додала, що «досягнута з великим трудом угода відповідає всім нашим інтересам».
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