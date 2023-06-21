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Для розмінування України потрібно 5 років і 300 млн. доларів щороку – ООН
У Організації Об'єднаних Націй заявили, що для розмінування України внаслідок російського вторгнення знадобиться операція, подібна до очищення Європи від вибухонебезпечних речовин після Другої світової війни.
Крім того, це коштуватиме до 300 мільйонів доларів США щороку протягом наступних п’яти років.
Йдеться про знешкодження протипіхотних мін, які завдають найбільшої шкоди економіці України. Такі дані від Пола Геслопа, керівника відділу протимінної діяльності ООН у Програмі розвитку ООН в Україні наводить агенція AFP.
“Те, з чим ми стикаємося в Україні, значною мірою, схоже на те, з чим мала справу Європа вкінці Другої світової війни”, — сказав Геслоп на прес-конференції у Женеві. За його словами, Європа вирішила проблему небезпеки вибухових речовин протягом 15 років після закінчення війни.
Натомість ООН має намір допомогти Україні впоратися за коротший термін. 3-5 років потрібно, щоб вирішити 75-80% проблеми замінування, яка гальмує своєю чергою економічну відбудову, вважає Геслоп.
Якщо фінансування процесу буде забезпечено партнерами, то, за словами Геслопа, “ми побачимо, як Україна поверне своє місце аграрного центру, і це вплине на світ: знизить ціни на харчові продукти для всіх”.
Цього року на потреби розмінування надійшло близько 35 мільйонів доларів.
AFP нагадує, що Україна є підписантом Оттавського договору 1997 року про заборону протипіхотних мін, а Росія – ні. Утім, протитанкові міни не підпадають під дію договору.
Як повідомляв Голос Америки, Пол Геслоп також заявляв, що міни, винесені паводковими водами зі знищеної Каховської ГЕС в Україні, можуть спливти вниз за течією і досягти аж до пляжів Чорного моря.
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- Голос Америки
У Держдепі США прокоментували готовність Путіна до перемовин
Росія не зацікавлена у встановленні миру та припиненні війни в Україні, і це вкотре засвідчили обстріли Києва під час візиту до української столиці африканських лідерів. Про це під час брифінгу у середу, 21 червня, заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.
Коментуючи заяву президента Росії Володимира Путіна, озвучену під час зустрічі з африканськими лідерами, що Москва ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною, Пател відповів, що "дії говорять більше, ніж слова."
"Президент Путін говорить багато речей, і я залишу на ваш розсуд тлумачення того, скільки з них є правдивими чи ні. Але знову ж таки, цілком зрозуміло з дій Росії - обстріли продовжують націлювати на цивільну інфраструктуру, на енергетичну інфраструктуру, на багатоквартирні будинки, на лікарні - що вони не виявляють суттєвого інтересу до встановлення миру та припинення цієї війни," - сказав Пател.
Він додав, що протягом "усього конфлікту Росія не виявила жодного суттєвого інтересу до участі в законних переговорах навколо тривалого та справедливого миру". Заступник речника Держдепу зазначив, що США вітають усі зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України, але "будь-який результат має поважати заклик президента Зеленського до cправедливого та тривалого миру, який поважає принципи суверенітету та територіальної цілісності, і будь-яке рішення щодо переговорів має ухвалювати президент Зеленський та наші українські партнери."
"Ми раді, що лідери Африки відвідали Київ перед своїми зустрічами в Росії. Я також зазначу, що ми багато говоримо про мирні плани та мирні пропозиції, що надходять від певної групи лідерів, що надходять від однієї конкретної країни, але важливо, що нам потрібно продовжувати доносити те, що Росія, як і раніше, не виявляє значної зацікавленості у припиненні цієї війни, про що свідчить той факт, що африканські лідери години провели у бомбосховищах... Тому ми продовжуватимемо допомагати Україні захищати свою демократію та захищати свій народ," - сказав Пател.
У Санкт-Петербурзі 17 червня відбулась зустріч лідерів семи африканських країн із президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч пройшла після офіційного візиту делегації до Києва 16 червня. Делегати назвали свою місію історичною, мовляв, планують посадити за стіл переговорів президентів України та Росії.
Наприкінці травня про переговори з Путіним також висловився і президент Франції Емануель Макрон. Як повідомило видання The Guardian, він заявив, що арешт Путіна для пред'явлення звинувачень у воєнних злочинах може виявитися неможливим, якщо він буде єдиною людиною, з якою Захід вестиме переговори про припинення війни в Україні.
20 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що закликав Пекін використати свій вплив на Росію, щоб зупинити повномасштабне вторгнення Москви в Україну. Також Шольц зазначив, що зараз для Берліна важливіше, ніж будь-коли, вести прямі переговори з Пекіном, з огляду на низку глобальних криз, але Німеччина продовжуватиме прагнути диверсифікації торгівлі від Китаю.
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