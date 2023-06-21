Для розмінування України потрібно 5 років і 300 млн. доларів щороку – ООН

У Організації Об'єднаних Націй заявили, що для розмінування України внаслідок російського вторгнення знадобиться операція, подібна до очищення Європи від вибухонебезпечних речовин після Другої світової війни.

Крім того, це коштуватиме до 300 мільйонів доларів США щороку протягом наступних п’яти років.

Йдеться про знешкодження протипіхотних мін, які завдають найбільшої шкоди економіці України. Такі дані від Пола Геслопа, керівника відділу протимінної діяльності ООН у Програмі розвитку ООН в Україні наводить агенція AFP.

“Те, з чим ми стикаємося в Україні, значною мірою, схоже на те, з чим мала справу Європа вкінці Другої світової війни”, — сказав Геслоп на прес-конференції у Женеві. За його словами, Європа вирішила проблему небезпеки вибухових речовин протягом 15 років після закінчення війни.

Натомість ООН має намір допомогти Україні впоратися за коротший термін. 3-5 років потрібно, щоб вирішити 75-80% проблеми замінування, яка гальмує своєю чергою економічну відбудову, вважає Геслоп.

Якщо фінансування процесу буде забезпечено партнерами, то, за словами Геслопа, “ми побачимо, як Україна поверне своє місце аграрного центру, і це вплине на світ: знизить ціни на харчові продукти для всіх”.

Цього року на потреби розмінування надійшло близько 35 мільйонів доларів.

AFP нагадує, що Україна є підписантом Оттавського договору 1997 року про заборону протипіхотних мін, а Росія – ні. Утім, протитанкові міни не підпадають під дію договору.

Як повідомляв Голос Америки, Пол Геслоп також заявляв, що міни, винесені паводковими водами зі знищеної Каховської ГЕС в Україні, можуть спливти вниз за течією і досягти аж до пляжів Чорного моря.