(Не)Добалакались до імпічменту. Реакції законодавців США на зміст липневої розмови Трампа та Зеленського

Американські законодавці розділились за партійними лініями у ставленні до змісту липневої розмови між президентом України Володимиром Зеленським та США Дональдом Трампом. Раніше у Конгресі США Демократичною партією було ініційовано процедуру імпічменту Трампа серед іншого і через прохання Трампа до Зеленського розібратись з ситуацією навколо роботи в українській компанії сина Джо Байдена Хантера. Конгресмени-демократи кажуть, що здивовані тим, що адміністрація оприлюднила стенограму розмову президентів Трампа та Зеленського в надії, що це допоможе президенту Трампу. Адже, стверджують вони, все виявилося гірше, ніж вони очікували. Республіканці натомість вказують, що зміст розмови виправдовує Трампа від закидів з боку Демократичної партії.

Вау. Через це імпічмент?...Демократи втратили розум, коли йдеться про президента Трампа

Виступаючи перед пресою, голова Комітету з розвідки Палати Представників Конгресу США Адам Шифф заявив:

«Президент України згадав, що його країна потребує військової підтримки. І одразу після цього президент США сказав, що він хоче попросити про послугу. І він не відступав від цієї теми. Був лише один меседж, який президент України отримав із цього дзвінка, і він звучав так: це те, що мені треба. Я знаю, що треба вам. Як будь-якому мафіозному босу, президенту не треба було казати: гарна у вас країна, і буде сумно, якщо із нею щось трапиться. Це було зрозуміло із розмови».

"Оприлюднення нотаток щодо розмови Білим домом підтверджує, що президент вдався до поведінки, яка підриває наші вибори, авторитет його посади та національну безпеку. Президент спробував зробити беззаконня американською рисою і тепер експортує його", - заявила спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Вона також наголосила, що зміст розмови підтверджує необхідність імпічменту Трампа.

Президент спробував зробити беззаконня американською рисою і тепер експортує його

«Це наш президент відверто очікує послугу в обмін на фінансову допомогу, яка була надана цим Конгресом, допомогу, надану Україні, щоб вона могла захистити себе від потужної російської агресії. Російської агресії, яка унесла понад 13 тисяч життів…Таке зловживання владою з боку нашого президента підриває нашу національну безпеку», - заявила під час прес-конференції спів-голова українського комітету в Конгресі Марсі Каптур.

Республіканці захищають свого президента-однопартійця.

«Вау. Через це імпічмент?...Демократи втратили розум, коли йдеться про президента Трампа», - пишет у себе в Твіттері сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем.

«Ті, хто вірить, що ця стенограма – це доказ для імпічменту, зробіть щось, будьте сміливими у своїх переконаннях. Палата Представників повинна проголосувати, щоб розпочати процедуру імпічменту. Покажіть американському народу, якою є позиція членів Конгресу!» - додає він.

Конгресмен-республіканець Марк Медоуз називає скандал черговою розвінчаною теорією змови.

«У той час, коли ліві політики намагаються перенести ворота (на полі гри – ред. ГА), пам’ятайте це у наступні дні. Все, що ми почули – це те, що Дональд Трамп запропонував «послугу за послугу» - міжнародну допомогу в обмін на розслідування проти Байденів. Це неправда. Знову. Вкотре, чергова теорія змови розвінчана.»

Його колега конгресмен Джефф Данкен стверджує – президент Трамп не просив «послугу за послугу».

«Ніщо з того, що за твердженнями демократів сталося під час телефонної розмови між Трампом та українським президентом Зеленським, не є правдою. Ніякої «послуги за послугу», ніякої розмови про допомогу, ніякого злочину. Вони почали процедуру імпічменту навіть перед тим, які дізнались про факти», - пише він у Твіттері.

Демократи вимагають оприлюднення повної стенограми розмови Трампа з Зеленським, яка тривала близько 30 хвилин.

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