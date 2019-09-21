Трамп заперечує порушення під час розмови з Зеленським

"Чудовою та робочою" назвав свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп. Телефонна розмова, що відбулась між президентами 25 липня, опинилась в центрі скандалу у США.

За закидами ЗМІ, під час розмови президент Трамп міг неодноразово наполягати на розслідуванні в Україні дій впливового політика від Демократичної партії США та колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Трамп назвав ці повідомлення преси "несправжніми новинами", які відволікають увагу від порушень Байдена.

"ЗМІ несправжніх новин та їх партнер - Демократична партія хочуть триматись якомога далі від вимог Джо Байдена, щоб уряд України звільнив прокурора, який розслідував діяльність його сина, а то вони не отримають великі гроші, тому вони сфабрикували історію про мене і чудову робочу розмову з новим президентом України. Нічого з того, що я говорив, було невірним, а от вимоги Байдена, з іншого боку, були жахливою катастрофою. Несправжні новини це знають, але не хочуть повідомляти", - написав президент зранку в суботу.

Байден відкинув звинувачення на свою адресу.

Конгресмени США звернулись до адміністрації президента Дональда Трампа з вимогою надати стенограму розмови між Трампом та Зеленським.

Скандал між Білим домом та Конгресом розгорівся після того, як у ЗМІ з'явились повідомлення про те, що представник розвідки США, в рамках програми захисту для викривачів порушень, надав записку генеральному інспектору де йшлося, що президент Трамп “пообіцяв” щось лідеру іноземної держави, керуючись власними політичними інтересами. ЗМІ пов'язали це з можливою розмовою Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

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