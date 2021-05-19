Трамп, лідери республіканців у Конгресі проти нового розслідування заворушень 6-го січня у Вашингтоні

Лідери Республіканської партії США, колишній президент Трамп, лідери партії у Сенаті та Палаті представників Конгресу США, виступають проти комісії для розслідування заворушень, влаштованих 6-го січня у будівлі Капітолію прихильниками Трампа.

"Республіканці у Палаті представників та Сенаті повинні відхилити пастку демократів з комісією щодо 6-го січня. Це ще більше заполітизованої нечесності і за винятком варіанту, що також будуть досліджуватись вбивства, бунти та підпали у Портленді, Міннеаполісі, Сіетлі, Чикаго та Нью-Йорку, ця дискусія має негайно закінчитись", - наводить заяву колишнього президента США зроблену у вівторок видання The Hill.

У середу проти комісії виступив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, який заявив, що комісія є "упередженою".

"Після ретельних роздумів, я ухвалив рішення виступити проти упередженої та незбалансованої пропозиції демократів у Палаті представників щодо ще однією комісії для дослідення подій 6-го січня",- відзначив Макконнелл.

Лідер республіканців у Палаті представників конгресмен Кевін Маккарті заявив, що він виступає проти нового розслідування заворушень у Капітолії, в результаті яких п'ять осіб загинули та десятки отримали поранення, пояснивши це тим, що будь-яка подібна розслідування має також стосуватися інших актів політичного насильства, що сталися в США за останні кілька років.

«Прагнучи створити додаткову комісію, демократи ігнорують політичне насильство, яке охопило американські міста, створюють фальшивий привід для того, щоб не зважати на думку республіканських конгресменів", - заявив Маккарті, - "Не можна миритися з присутністю цього політичного насильства в американському суспільстві і його не можна ігнорувати».

Близько 800 осіб, багато в одязі з символікою на підтримку Трампа, увірвалися в Капітолій 6 січня в той момент, коли законодавці стверджували перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Учасники заворушень вибили двері і вікна і зайняли обидві палати Конгресу і прилеглі офіси. Понад 400 учасників заворушень були звинувачені в скоєнні низки кримінальних злочинів, прокуратура все ще продовжує розслідування обставин цього інциденту.

Минулого тижня двопартійна група демократів і республіканців погодила формат комісії, яка займеться розслідуванням причин і обставин штурму Капітолію.

Судячи з усього, спікер Палати представників Ненсі Пелосі, лідер демократичної більшості, зможе заручитися достатньою кількістю голосів, щоб схвалити створення комісії.

"Американці очікують і мають право дізнатись правду у спосіб, який посилює нашу демократію та гарантує, що 6-те січня більше ніколи не повториться", - твітувала Пелосі у вівторок.

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер вже заявив, що поставить законопроект про комісію на голосування.

"Республіканці можуть всім показати, чи хочуть вони правди, чи хочуть прикрити Трампа та бунтівників", - заявив Шумер.

Багато республіканців намагаються применшити серйозність подій, що трапилися 6 січня. Один із законодавців минулого тижня порівняв людей, які ввірвалися в Капітолій, з туристами, які здійснювали екскурсію по будівлі.

Однак політичні опоненти Трампа розглядають цю подію як напад на демократію і сподіваються, що розслідування, проведене комісією, підкреслить роль колишнього президента в розпалюванні насильства.

Видання Politico минулого місяця повідомило про скарги деяких заарештованих через події на Капітолійському пагорбі на умови утримання у в'язниці столиці США, утримання в одиночних камерах без контакту з людьми протягом 23 годин на добу, та ін. Як повідомляється, у таких умовах їх утримують заради безпеки їх та інших. Один із ув'язнених заявив про насильство, погрози та нападки з боку вартових щодо.

Видання також повідомляло, що минулого місяця законодавці-демократи виступили проти умов утримання підозрюваних. Так, повідомляється, що сенаторка-демократка Елізабер Воррен заявила, що утримання в одиночній камері є "жорстоким" та "психологічно траdмуючим". "І ми ж говоримо про людей, які поки не засуджені судом", - наводить слова законодавиці видання Politico.

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