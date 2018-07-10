Обраний Трампом суддя може відіграти ключову роль в розслідуванні російського втручання, і це непокоїть демократів

Призначений Трампом суддя може відіграти ключову роль в розслідуванні російського втручання, вважають американські політики-демократи.

Якщо його кандидатуру буде затверджено на посаду судді Верховного суду Бретт Кевано, можливо, буде голосувати з ключових питань, що стосуються президента Дональда Трампа та розслідування справи з можливого втручання Росії до виборів США, а також зв'язків кампанії Трампа з Кремлем. Про це пише видання USA Today.

Серед питань, які розглядатиме Верховний суд, можливо, буде питання про те, чи має повноваження спеціальний прокурор Роберт Мюллер викликати президента на допит в розслідуванні можливого втручання Росії до президентських виборів США. Мюллер також розслідує можливу змову між кампанією Трампа та Кремлем та можливе перешкоджання правосуддя президентом.

Сенатор-демократ Корі Букер, член комітету Сенату з судочинства заявив, що комітет не повинен проводити слухання з затвердження Кевано на посаду до завершення розслідування можливого втручання.

«Наразі, президент Трамп перебуває під слідством і номінація судді до Верховного суду під час продовження розслідування є неприйнятною через очевидний конфлікт інтересів, що виникає, коли президент президент вводить на посаду когось, хто може мати вирішальне слово з ряду питань, які можуть виникнути під час розслідування», - сказав Букер.

Сенатор сказав, що його особливо турбує Кевано через його «усталене переконання, що президент не має бути предметом цивільної судової справи, або кримінального розслідування під час перебування на посаді, тобто президент Трамп номінував суддю зі сформованою позицією з цих серйозних питань».

Конгресмен Адам Шифф вважає, що Трамп обрав кандидатуру саме цього судді «у власних інтересах».

«Завжди піклуючись про власний інтерес, Трамп обрав Бретта Кевано, який колись писав, що президент під час свого перебування на посаді не має перебувати під кримінальним слідством, або переслідуванням», - написав Шифф у Twitter.

А сенатор-демократ Джефф Мерклі наголосив, що призначення Кевано свідчить, що президент «нажаханий Робертом Мюллером».

Голова юридичного комітету Сенату США республіканець Чак Ґресслі назвав аргументи демократів «програшними».

«Цей аргумент не відповідає історичному прецеденту», - сказав Ґресслі, виступаючи в Сенаті в понеділок. Він нагадав призначення на посаду судді, зроблене президентом Клінтоном.

«Президент Клінтон затвердив суддю Бреєра в той час, як незалежний прокурор розслідував діяльність президента у рамках справи Whitewater», - наголосив Ґресслі.

Ґресслі також пообіцяв, що слухання з затвердження Кевано на посаді, що відбудуться цими тижнями, будуть проведені ретельно.

«За мого керівництва слухання Юридичного комітету Сенату ніколи не будуть формальністю, - пообіцяв Ґресслі своїм колегам в понеділок. – декілька кандидатів на посаду суддів нижчих рівнів дізнались про це зі свого досвіду».

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