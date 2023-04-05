Білий дім: ми ділимося розвідданими з Україною з початку війни

США надають Україні розвіддані для захисту з початку повномасштабної агресії Росії, оголосив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Під час брифінгу у Білому домі у середу, відповідаючи на запитання журналіста про «заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що західні спецслужби сприяли здатності України здійснювати диверсії», він відкинув ці звинувачення і наголосив, що США надають розвіддані Україні для того, щоб покращити її здатність захищатись проти російської агресії.

"З перших днів цієї війни, ми надавали розвіддані та інформацію на підтримку Збройних сил України, щоб дозволити їм краще захищатись, проводити операції і забирати назад територію, яку росіяни незаконно забрали від них, після вторгнення - справді з 2014 року", - заявив посадовець.

У середу на засіданні Ради безпеки Російської Федерації президент Росії Володимир Путін заявив, що українські сили «скоюють злочини не лише на території нових суб'єктів фередації, але і інших регіонів (Росії, – ред.).

«Є всі підстави стверджувати, що у підготовці таких диверсій та терактів задіяний потенціал третіх країн, західних спецслужб», – цитує Путіна державне агентство ТАСС.

Коментуючи цю заяву, Кірбі відмовився надавати подробиці, але вказав, що обмін розвідувальною інформацією з Україною відбувається, «щоб допомогти Україні захистити її територію».