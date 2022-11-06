Іран постачає зброю Росії в обмін на допомогу у ядерній програмі - ISW

Іран хоче чіткіше окреслити безпекові відносини з Росією, в яких вони будуть більш рівноправними партнерами, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW), коментуючи визнання Тегераном поставок дронів Росії.

Хоча раніше в Ірані запереджували це, напередодні міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян вперше визнав, що "надав обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до початку війни в Україні". "Міністр також стверджував, що якби українські офіційні особи змогли довести, що російські військові використовували безпілотники іранського виробництва в Україні, тоді іранські офіційні особи «не залишилися б байдужими» до занепокоєння – помилково і безглуздо натякаючи на те, що Росія не використовувала безпілотники, які, як він визнав, надав Іран", – йдеться у звіті.

"Раніше ISW заявляв, що Іран, ймовірно, вже використовує залежність Росії від цих систем зброї іранського виробництва, щоб просити Росію про допомогу у своїй ядерній програмі. Запити на допомогу в ядерній програмі та визнання поставок безпілотників є показниками того, що іранські офіційні особи можуть мати намір більш ясно встановити чіткі двосторонні безпекові відносини з Росією, в яких вони будуть більш рівноправними партнерами", – кажуть в ISW.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву влади Ірану так: "Там вирішили визнати, що постачали дрони для російського терору. Але і в цьому визнанні вони збрехали. Ми щодобово збиваємо іранські дрони щонайменше по десять штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномаштабного вторгнення. Лише за один вчорашній день було знищено 11 «Шахедів»".

Західні експерти вважають, що Росія закуповує системи зброї іранського виробництва, зокрема, дрони, через виснаження свого арсеналу високоточних боєприпасів. При цьому у Пентагоні озвучили занепокоєння повідомленнями про те, що Росія може закупити в Ірана балістичні ракети "земля-земля".

Тим часом, у своїй щоденній оцінці бойових дій в Україн британська воєнна розвідка прокоментувала інформацію про те, що 3 листопада виконувачем обов’язків командувача військами Центрального військового округу Росії призначено генерал-майора Олександра Лінькова, який змінив звільненого генерал-полковника Олександра Лапіна. Експерти назвали це "спробою відвести провину від російського вищого керівництва".

Влітку Володимир Путін присвоїв Лапіну звання Героя Росії, пише Радіо Свобода. Однак потім, після чутливих поразок російської армії на території України, Лапіна різко критикували наближені до російського лідера Володимира Путіна особи – бізнесмен і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і голова Чечні Рамзан Кадиров.