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Іран постачає зброю Росії в обмін на допомогу у ядерній програмі - ISW
Іран хоче чіткіше окреслити безпекові відносини з Росією, в яких вони будуть більш рівноправними партнерами, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW), коментуючи визнання Тегераном поставок дронів Росії.
Хоча раніше в Ірані запереджували це, напередодні міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян вперше визнав, що "надав обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до початку війни в Україні". "Міністр також стверджував, що якби українські офіційні особи змогли довести, що російські військові використовували безпілотники іранського виробництва в Україні, тоді іранські офіційні особи «не залишилися б байдужими» до занепокоєння – помилково і безглуздо натякаючи на те, що Росія не використовувала безпілотники, які, як він визнав, надав Іран", – йдеться у звіті.
"Раніше ISW заявляв, що Іран, ймовірно, вже використовує залежність Росії від цих систем зброї іранського виробництва, щоб просити Росію про допомогу у своїй ядерній програмі. Запити на допомогу в ядерній програмі та визнання поставок безпілотників є показниками того, що іранські офіційні особи можуть мати намір більш ясно встановити чіткі двосторонні безпекові відносини з Росією, в яких вони будуть більш рівноправними партнерами", – кажуть в ISW.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву влади Ірану так: "Там вирішили визнати, що постачали дрони для російського терору. Але і в цьому визнанні вони збрехали. Ми щодобово збиваємо іранські дрони щонайменше по десять штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномаштабного вторгнення. Лише за один вчорашній день було знищено 11 «Шахедів»".
Західні експерти вважають, що Росія закуповує системи зброї іранського виробництва, зокрема, дрони, через виснаження свого арсеналу високоточних боєприпасів. При цьому у Пентагоні озвучили занепокоєння повідомленнями про те, що Росія може закупити в Ірана балістичні ракети "земля-земля".
Тим часом, у своїй щоденній оцінці бойових дій в Україн британська воєнна розвідка прокоментувала інформацію про те, що 3 листопада виконувачем обов’язків командувача військами Центрального військового округу Росії призначено генерал-майора Олександра Лінькова, який змінив звільненого генерал-полковника Олександра Лапіна. Експерти назвали це "спробою відвести провину від російського вищого керівництва".
Влітку Володимир Путін присвоїв Лапіну звання Героя Росії, пише Радіо Свобода. Однак потім, після чутливих поразок російської армії на території України, Лапіна різко критикували наближені до російського лідера Володимира Путіна особи – бізнесмен і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і голова Чечні Рамзан Кадиров.
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- Голос Америки
Папа Римський закликав не забувати молитися за Україну
Папа Римський Франциск закликав продовжувати молитися за Україну, звертаючись до єпископів та духовенства Бахрейну і регіону, де завершилась його чотириденна Апостольська подорож. По це повідомляє на своєму сайті Vatican News.
«І хочу не забути про молитву та просити вас молитися за багатостраждальну Україну, щоби скінчилася ця війна», - сказав папа.
У своєму звернення папа зауважив, що протягом останніх місяців церква молиться за мир. «У цьому контексті джерелом надії є підписана угода, що стосується ситуації в Ефіопії. Заохочую всіх підтримати ці зусилля задля тривалого миру, щоби з Божою допомогою і далі прямували дорогою діалогу, щоби народ якнайшвидше наново віднайшов спокійне та гідне життя», – сказав папа Франциск.
Більшу частину свого звернення папа Франциск присвятив війнам у світі. "Ми не можемо вдавати, що не бачимо діла зла, залишатися в “святому спокої”, щоби не забруднити руки», – наголосив Папа.
- Голос Америки
Указ Путіна дозволяє мобілізацію засуджених за тяжкі злочини, у Санкт-Петербурзі відкрився «Центр Вагнера» для найманців – американські ЗМІ
Американський телеканал CNN повідомляє, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє за мобілізацією росіян, які мають непогашену судимість за вбивства та інші тяжкі злочини, передбачені Кримінальним кодексом Російської Федерації.
Таким чином, зазначає CNN, до російської армії, що несе великі втрати на полі бою в Україні, дозволяється мобілізувати сотні тисяч осіб, які були засуджені до умовного покарання або були нещодавно звільнені з колоній.
Офіційно Москва заявила про завершення «часткової мобілізації», в результаті якої планувалося відправити на підкріплення російської армії в Україні додаткових 300 000 чоловічого населення Росії. Але у п'ятницю президент Володимир Путін заявив, що Кремль уже мобілізував додаткові 18 000 солдатів.
Як нагадує CNN, наказ Путіна про часткову мобілізацію закінчиться лише тоді, коли президент Росії підпише офіційний указ. До того часу він залишає за собою право в майбутньому призвати на військову службу більше людей.
Тим часом газета New York Times (NYT) повідомляє, що в престижній частині російського Санкт-Петербурга відкрився центр з набору найманців до приватної військової компанії «Вагнера». Її керівник Євген Пригожин, який, згідно з повідомленнями ЗМІ, особисто їздив до російських колоній, щоб набирати новобранців з числа злочинців, що відбували покарання, брав участь у відкритті центру.
Як пише NYT, відкриття офісу сумнозвісної компанії в центральній частині другого за значимістю міста Росії, означає, що «засновник компанії Євген Пригожин, який раніше був тіньовою фігурою в оточенні пана Путіна, стає сміливим гравцем у російському політичному житті, беручи на себе все більшу суспільну роль».
Згідно з заявою Пригожина, вигнута скляна вежа у рідному місті президента Путіна, буде служити «військово-технологічним центром» для винахідників, інженерів і фахівців з інформаційних технологій, які працюватимуть над «підвищенням обороноздатності Росії, в тому числі в інформаційній сфері», пише NYТ.
Газета зауважує, що після багатьох років заперечень минулого місяця Пригожин визнав, що контролює групу Вагнера, яка має розпочала свою діяльність на українському Донбасі та поширила на Близький Схід та Африку.
Оглядачі відзначають, що останніми тижнями Пригожин критикує невдачі російської армії в Україні. Разом із чеченським промосковським лідером Рамзаном Кадировим, він заявляв, що російські генерали повинні «бігти на фронт босоніж з гвинтівками».
Шукати нових призовників змушує низький моральний дух в російчькій армії
Згідно з численними повідомленнями ЗМІ, погано підготовлені російські новобранці втікають з лінії фронту.
У п’ятницю часопис Newsweek з посиланням на проект «Радіо Свобода» «Сибір. Реалії», повідомив, що група новобранців, яких було мобілізовано під час оголошеної Путіним «часткової мобілізації» у вересні, втекли з лінії фронту в Україні та переховувалися в лісі протягом двох тижнів.
Родичі п'ятьох мобілізованих стверджують, згідно з повідомленням, що вони не проходили жодної військової підготовки в Росії, а натомість були відразу відправлені до Луганської області, де їх залишили без боєприпасів і їжі.
Як повідомляв «Голос Америки» з посиланням на британську розвідку, російське командування може почати стріляти у власних солдатів, щоб зупинити їхній відступ чи дезертирство в Україні
Низький моральний дух і небажання воювати російських військових, ймовірно, стали причиною того, що російське командування почало розгортати «загороджувальні війська» або «підрозділи блокування», мовиться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії про війну Росії проти України.
WP: США просять Київ публічно показати готовність до переговорів із Росією
Адміністрація США просить українських лідерів продемонструвати готовність до переговорів із Росією, повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела в адміністрації США.
Ці пропозиції не спрямовані на те, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів, пише видання. Мета полягає в тому, щоб забезпечити Україні підтримку в країнах, громадяни яких можуть побоюватися перспективи війни на довгі роки, зазначає газета.
Йдеться не лише про європейські держави, а й про країни Африки та Латинської Америки, які найгостріше зіткнулися з енергетичною та продовольчою кризою після початку повномасштабної війни.
Водночас американські посідовці поділяють оцінку своїх українських колег про те, що президент Росії Володимир Путін несерйозно ставиться до переговорів, зазначає The Washington Post.
Українська сторона на прохання газети про коментарі не відповіла.
На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів. Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.
На початку жовтня Зеленський, виступаючи на засіданні Європейської ради, наголосив, що заяви представників російської влади про переговори з Україною щодо припинення війни є лише намаганням виграти час, "щоб зупинити звільнення України".
- Голос Америки
Мовна школа у Хмельницькому знайшла спосіб працювати навіть під час блекауту. Відео
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