Заява розвдіки США: Росія, Китай, Іран намагаються вплинути на вибори у 2018, 2020

Розвідувальні служби США у спільній заяві висловили занепокоєння щодо намагань Росії, Китаю та Ірану вплинути на американських виборців та політичні рішення США.

"Ми занепокоєні з приводу поточних кампаній, які здійснюють Росія, Китай та інші закордонні суб'єкти, включно з Іраном, і які націлені на підрив довіри до демократичних інституцій а також прагнуть вплинути на громадську думку та урядову політику. Ці заходи також можуть мати на меті вплинути на точку зору та рішення виборців на виборах 2018 та 2020 років у США", - йдеться у офіційній заяві з даного приводу.

Владі на місцях, яка безпосередньо стикається із спробами втручання вдається перешкоджати їм, або оперативно долати наслідки таких спроб

Американські спецслужби також відзначають брак доказів того, що мали місце кібервтручання, які могли би зірвати процес волевиявлення.

"Окремі елементи цих кампаній набувають таких форм як посилення розбіжностей у суспільстві за допомогою соціальних мереж, спонсорування специфічної інформації в англомовних ЗМІ подібних до RT та Sputnik, поширення дезінформації щодо політиків через дружньо налаштовані прес-служби та поширення пропаганди іноземних урядів", - йдеться у заяві.

Американські правоохоронці також відзначають, що владі на місцях, яка безпосередньо стикається із спробами втручання вдається перешкоджати їм, або оперативно долати наслідки таких зусиль.

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