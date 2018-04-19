У Великій Британії вирішать, чи залишати RT ліцензію на мовлення телеканалу

Російський телевізійний канал RT (Russia Today), що транслює новини англійською мовою, опинився під пильнішою увагою у Великій Британії через підозри про порушення правил неупередженості у передачах.

З часу подій в Солсбері ми помітили значне збільшення передач, які ми вважаємо потребують розслідування через потенційне порушення кодексу мовлення... Зрештою ми можемо вирішити, що ліцензія має бути скасована...

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Ofcom - орган, який контролює галузь зв’язку й телерадіомовлення в країні, повідомив, що відкрив 7 нових розслідувань щодо змісту телепрограм каналу у період після отруєння на початку березня у Солсбері колишнього полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки.

У Сполучених Штатах на тлі звинувачень про намагання Росії впливати на американські вибори RT минулого року був змушений офіційно зареєструватися як агент уряду іноземної країни, хоча наполягає, що є незалежною пресовою організацією.

Після інциденту в Солсбері можливість позбавлення ліцензії російського мовника лунала у числі пропонованих британських санкцій щодо Росії.

Москва заперечила причетність до отруєння Скрипаля, а російські представники пригрозили обмеженнями роботи британських ЗМІ у Росії, якщо RT втратить ліцензію.

Російське посольство в Лондоні заявило: “Цілеспрямоване розслідування, яке ведеться лише проти певної новинної організації і стосується лише однієї конкретної проблеми є тиском на цього конкретного мовника”.

Телеканал RT заявив, що його “редакційний підхід” після інциденту в Солсбері не змінювався.

Критики і раніше закидали, що російський уряд використовує телеканал, як зброю в “інформаційній війні” проти Заходу.

RT вже отримував попередження від Ofcom зокрема за однобокість та перекручення висвітлення новин зокрема пов’язаних з Україною на тлі російської окупації Криму та підтримуваної Росією війни на Донбасі.

Ofcom раніше наголошував, що розглядає позбавлення ліцензії на мовлення лише як крайній і небажаний крок.

Мізерна теле-аудиторія, але значна присутність в Інтернеті

Російський уряд офіційно не повідомляє, скільки виділяє коштів на діяльність RT, але незалежні аналітки доходять висновку, що ця сума становить близько $300 мільйонів на рік.

Представники каналу стверджують, що його дивляться сотні мільйонів людей у світі, а США та Британію називають своїми найуспішнішими ринками.

Але британські аналітики вказують, що телеканал RT має мізерну аудиторію, досягаючи, за даними агенції BARB, лише близько 0,04% глядачів у країні.

Певним успіхом RT називають масштабну присутність в Інтернеті і величезну кількість відеоматеріалів телеканалу в YouTube.

Телеканал намагається привабити глядачів, підписуючи контракти з відомими постатями, як наприклад, з колишнім лідером Шотландської національної партії Алексом Салмондом, який, пішовши з політики, презентує щотижневу програму на RT.

Канал RT минулого року почав мовлення у Франції французькою на додаток до цілодобових телетрансляцій новин англійською, іспанською та арабською.

Паралельно з телеканалом RT на міжнародну аудиторію працює також російська радіостанція Sputnik зі своєю мережею інтернетних сторінок різними мовами.

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