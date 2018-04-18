Чому в Білому домі передумали оголошувати нові санкції щодо Росії? – думки демократів

Голова Постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі у неділю на телеканалі CBS заявила, що наступного дня будуть оголошені нові санкції проти російських компаній, які підозрюються в причетності до хімічної промисловості в Сирії. Після цього слідувало часткове заперечення представників Білого дому: нові санкції розглядаються, але рішення про їх запровадження ще не прийнято.

«Я не плутаю речі». Так, жорстко, відповіла Гейлі на слова економічного радника Дональда Трампа Ларрі Кудлоу про те, що вона щось наплутала, анонсуючи нові санкції. Кудлоу довелося вибачатися.

Коли і чому передумали оголошувати санкції проти Росії - Білий дім не пояснює. Міністр фінансів Стівен Мнучин каже - це питання майбутнього.

Ми вже запровадили багато санкцій проти Росії, проти олігархів та політичних діячів. І вони мали великий вплив

«Санкції – дуже важливий інструмент, який ми використовуємо навколо світу. Росія – одна з цих країн. Я брав участь в засіданні Ради з нацбезпеки і ми про це протягом вихідних говорили. Ми вже запровадили багато санкцій проти Росії, проти олігархів та політичних діячів. І вони мали великий вплив. Я не буду коментувати щодо того, що ми робитимемо в майбутньому», - заявив глава Мінфіну.

Лідери демократів розкритикували цю ситуацію.

«На місці Ніккі Гейлі мені було б дуже неприємно. Вона чітко заявила про те, що будуть запроваджувати санкції, а президент заявив про прямо протилежне. Просто нікого немає, хто б відповідав за послідовну, непохитну політику щодо Росії. Виглядає, що чиновники йдуть в одному напрямку, а президент їх тягне назад. Це дуже погано для нашої країни», - наголосив лідер демократів у сенаті Чак Шумер.

Цей епізод здивував колишнього високопосадовця Державного департаменту Деніеля Фріда, який вважається архітектором російських санкцій, запроваджених адміністрацією Обами.

«Дуже дивний епізод, тому що адміністрація доводила, що вони не були м’якими щодо Росії. І вони дійсно були досить жорсткими. Вони запровадили санкції проти Росії 6 квітня. І це були гарні санкції. До того вислали 60 російських дипломатів у солідарності з Європою. Чи це вони заплуталися в посилах чи в них така стратегія – мені важко сказати. Але дивно, що адміністрація не може дотримуватися однієї лінії, навіть коли їм це політично вигідно, - зазначив Фрід.

Вона (Гейлі) чітко заявила про те, що будуть запроваджувати санкції, а президент заявив про прямо протилежне

На думку сенатора-демократа Роберта Менендеса, у цьому епізоді проявилася основна проблема зовнішньої політики адміністрації Дональда Трампа - відсутність стратегії.

«Президент прямо відмовляється чітко засудити дії Путіна, включно з тими, що підривають американську демократію. Так, адміністрація вдалася до обмежених дій, спрямованих проти осіб у близькому колі Путіна. Але двозначність президента, відсутність повноцінної стратегії щодо Росії неприйнятні. Це становить небезпеку для США та наших союзників», - вважає Менендес.

Фрід схиляється до браку професіоналізму.

Президент прямо відмовляється чітко засудити дії Путіна, включно з тими, що підривають американську демократію

«За моїм досвідом, коли треба вибирати між некомпетентністю та злим умислом, відповіддю, як правило, є некомпетентність».

За таких умов, на думку Менендеса, Державний департамент особливо потребує керівника, який має чітке стратегічне бачення та може обмежувати імпульсивні дії президента. Також Менедес розкритикував попередні висловлювання Помпео та той факт, що він приховав від нього зустріч з північнокорейським лідером.

«Американський народ заслуговує на краще. Уважно розглянувши слухання з номінації та розглянувши його відповіді на запитання, я офіційно повідомляю, що проголосую проти призначення Майка Помпео на посаду державного секретаря.

Про таке схоже рішення повідомив у середу і його колега з Сенатського комітету міжнародних відносин Бен Кардин.

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