США готуються "дати відсіч" у кіберпросторі - заява міністра внутрішньої безпеки

Маю новини для противників Америки: втручання більше не лишатиметься без наслідків

Уряд США розгляне усі варіанти дій у відповідь на кібератаки. Про це заявила міністр внутрішньої безпеки США Кіртсен Нільсен у вівторок.

"США, як ви знаєте, має цілий спектр варіантів відповісти, як відкрито так і таємно, і ми використаємо їх усі, щоб викрити зловмисні дії, покарати за них та недопустити майбутніх ворожих заходів у кіберпросторі", - заявила Нільсен у ході виступу на конференції з питань кібербезпеки, яка відбулась у Сан-Франциско.

У ході виступу Нільсен відзначила, що США працюють над тим, щоб "дати відсіч" тим, хто атакує Америку у кіберпросторі.

"Маю новини для противників Америки: втручання більше не лишатиметься без наслідків. Ми не будемо терпіти крадіжок нашої інформації, даних, інновацій та ресурсів. І ми не потерпимо втручання, яке націлене у саме серце нашої демократії", - відзначила міністр.

"Тим, хто хоче спробувати атакувати нашу демократію, або вплинути на наші вибори, або вибори у країнах-союзниках США, підірвати наш національний суверенітет, скажу просто - не робіть цього", - сказала Нільсен.

Урядовець також заявила, що її відомство та президент США Дональд Трамп докладають усіх зусиль, щоб недопустити нових втручань у вибори у США з боку Росії, або будь-яких інших країн.

Міністерство внутрішньої безпеки США обрало агресивний підхід, щоб захистити нашу інфраструткру виборів

"Два роки тому уряд Росії вдався до нахабної, багатогранної кампанії впливу, яка була покликана підірвати довіру громадськості до нашого демократичного процесу загалом та до виборів зокрема. Ця кампанія включала шпіонаж, оприлюднення викраденої інформації, кібервтручання у системи реєстрації виборців на рівні штатів та місцевому рівні, онлайн пропаганду та ін."

"Ми не можемо дозволити цьому повторитись і саме тому Міністерство внутрішньої безпеки США обрало агресивний підхід, щоб захистити нашу інфраструткру виборів", - заявила урядовець.

Напередодні Сполучені Штати та Великобританія звинуватили хакерів, яких підтримує російський уряд, в тому, що вони заразили комп’ютерні роутери у світі в рамках своєї кампанії з кібершпигунства, спрямованої проти урядових установ, бізнесу та операторів критично важливої інфраструктури, повідомляє Reuters.

Посадовці США та Британії поінформували журналістів, що вони планують видати спільне повідомлення про напади проти роутерів, які є ключовою частиною інфраструктури Інтернету. В майбутньому цим можуть користуватись з метою проведення наступів.

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