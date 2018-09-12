Путін каже, що в Росії знайшли осіб, яких британці підозрюють в отруєнні Скрипалів

Російський президент Володимир Путін заявив, що у Москві знають двох чоловіків, яких британська поліція назвала підозрюваними у спробі вбивства колишнього службовця російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у березні у містечку Солсбері на півдні Англії.

Путін зробив заяву, виступаючи на економічному форумі у місті Владивосток, де він висловив сподівання, що підозрювані з’являться у ЗМІ і розкажуть про себе усе.

Ми знаємо, хто вони такі, ми їх знайшли. Сподіваюся вони самі з'являються і самі про себе розкажуть. Так буде краще для усіх. Нічого особливого і злочинного там нема, запевняю вас… Вони цивільні, звичайно.

Минулого тижня британська прокуратура заявила, що має досить доказів для притягнення двох російських громадян до суду.

Прем’єр-міністр Тереза Мей на підставі розслідування повідомила тоді ж, що два чоловіки у документах яких вказані імена Александр Петров і Руслан Боширов, були агентами ГРУ - Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії.

Президент Путін зауважив, що йдеться про цивільних осіб, і що “там немає нічого особливого, нічого злочинного”.

Москва увесь час відкидає російську причетність до застосування у Солсбері нервово-паралітичної отрути, яку британці класифікували як різновид хімічної зброї “Новічок”, що розроблялася у Росії з часів Радянського Союзу.

Аналізи британських слідчих окремо підтвердили фахівці Міжнародної організації із заборони хімічної зброї.

Британська поліція каже, що опізнала підозрюваних із камер спостереження і простежила їхній шлях, починаючи із прибуття з аеропорту до готелю у Лондоні 2 березня, а потім у Солсбері і назад до аеропорту на рейс у Москву в день нападу на Скрипалів 4 березня.

У Лондоні вказують на відсутність угоди про екстрадицію підозрюваних з Росії, але повідомили, що мають європейський ордер на арешт двох названих осіб.

До розслідування березневого нападу у Солсбері британські слідчі долучили також отруєння двох осіб тотожною речовиною у сусідньому містечку Еймсбері 30 червня.

У результаті того інциденту одна жінка загинула, а чоловік, який був з нею, вижив.

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