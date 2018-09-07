Британія оголошує спільні дії західних спецслужб проти агентури російського ГРУ

Голова однієї з британських розвідслужб підтвердив, що західні союзники об'єднано активізують зусилля у протидії Росії, яку Захід щораз гучніше звинувачує у порушенні міжнародних законів.

Дії ГРУ - загроза усім нашим союзникам і усім нашим громадянам

Заява Джеремі Флемінґа, керівника служби збору інформації GCHQ (Government Communications Headquarters - Центр урядового зв’язку), пролунала у Вашингтоні у четвер після оприлюднення інформації про двох росіян, підозрюваних у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в англійському місті Солсбері у березні.

Лондон: Убивці були агентами російської розвідслужби ГРУ

Флемінґ сказав, що його працівники допомагали у “копіткому і дуже складному розслідуванні” для встановлення осіб, відповідальних за отруєння і що тепер будуть вжиті подальші дії.

“Загроза з боку Росії реальна. Вона активна і їй протидіятимуть потужним міжнародним партнерством союзників, здатних застосувати повний набір засобів у нашій системі національної безпеки і з готовністю відбити зухвалі наміри Кремля підірвати міжнародний порядок, базований на правилах”, - сказав директор GCHQ.

Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що найвищі щаблі керівництва у Кремлі очевидно ухвалили операцію у Британії агентів російської військової розвідки ГРУ із застосуванням нервово-паралітичної отрути класу “Новічок”, розробленої у межах програм хімічної зброї.

“Дії ГРУ - загроза усім нашим союзникам і усім нашим громадянам. На основі того, що ми дізналися з розслідування стосовно Солсбері, і що ми знаємо про цю організацію загалом, ми повинні активізувати наші спільні зусилля, особливо проти ГРУ”, - наголосила Тереза Мей у парламенті 5 вересня.

Російські заперечення

Москва далі відкидає усі звинувачення, і на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН у четвер російський представник Василій Небендзя назвав британські докази брехливими.

Посол Британії в ООН Карен Піерс висловила розчарування тим, що Росія відмовляється визнавати серйозність ситуації.

Провідні союзники Лондона виявили солідарність з Британією, оприлюднивши заяву у четвер, в якій сказано: “Ми повністю впевнені у британських висновках, що два підозрювані (у нападі в Солсбері) були службовцями російської військової розвідувальної служби”.

У документі, який підписали Дональд Трамп, Еммануель Макрон, Анґела Меркель, Джастін Трюдо і Тереза Мей сказано, що США, Франція, Німеччина, Канада і Британія “вже вдалися до дій, щоб зірвати діяльність ГРУ”.

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