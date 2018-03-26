Гейлі: Росія використовує штаб-квартиру ООН як прикриття для небезпечної діяльності

США висилають 12 співробітників російської розвідки з Місії РФ при ООН

Як повідомила Місія США при ООН, США почали процес видворення 12 співробітників російської розвідки з Місії РФ при ООН. У повідомленні наголошується, що ці особи зловжили привілеєм перебування в Сполучених Штатах.

«Після розгляду (цього питання) ми вирішили, що 12 співробітників (російської) розвідки, причетні до шпигунської діяльності, завдають шкоди нашій національній безпеці. Наші дії відповідають Угоді про штаб-квартиру ООН», – наголошується в документі.

Крім того, президент Трамп розпорядився вислати 48 співробітників російської розвідки і закрити генеральне консульство РФ в Сіетлі.

«Сьогоднішнє рішення президента демонструє, що дії Росії мають наслідки. Крім дестабілізуючої діяльності Росії по всьому світу, включаючи її участі у звірствах у Сирії і її незаконні дії в Україні, тепер вона застосувала хімічну зброю на території одного з наших найближчих союзників. Тут, в Нью-Йорку, Росія використовує штаб-квартиру ООН як прикриття для ведення небезпечної діяльності всередині наших власних кордонів.

Сьогодні США і багато наших друзів виразно демонструють, що ми не маємо наміру терпіти неналежну поведінку Росії», – заявила постійна представниця США при ООН Ніккі Гейлі.

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