В епіцентрі напруженості між Європою та Москвою стоїть Україна – Washington Times

Яким повинен бути підхід Болтона і Помпео до складної політики США стосовно Європи?

На своїх нових посадах Джон Болтон і Майк Помпео матимуть велику купу проблем для вирішення. Болтон - як радник президента з національної безпеки, Помпео - (в разі затвердження Сенатом, Болтон згоди Сенату не потребує – ГА.) як державний секретаря. Їм необхідно буде розібратися з відродженою Росією, яка підтримує гарячі війни в Сирії та Східній Україні, та із застосуванням активних заходів Москви на керованій Києвом території України, як і в решті Європи та США.

Про це пише експерт з національної безпеки і політичний аналітик Л. Тодд Вуд у статті у виданні The Washington Times.



Головним викликом для політики США щодо Європи стала Україна, - зазначає автор. Це токсична суміш війни на Донбасі та внутрішньої корупції.

Головним викликом для політики США щодо Європи стала Україна

Сергій Лещенко, відомий антикорупційний активіст, стверджує, що Українську державу захопили корумповані олігархи та високопоставлені чиновники. За словами Лещенка, тихий сірий кардинал українського парламенту Олександр Грановський та бізнесмен-мільярдер Дмитро Фірташ, є ключовими гравцями, що сприяють корупції та захопленню держави Україна.



Українські ЗМІ та активісти з боротьби з корупцією стверджують, що ці особи відігравали роль не тільки за президентства Януковича, але й зараз при владі прозахідного Порошенка. Грановський є членом парламенту від Блоку Петра Порошенка. Стверджується, що він та інші захопили Українську державу, включно із судовою системою, шляхом приватизації телеканалів, банків, готелів та інших ключових активів.



Епіцентр європейської напруженості з Москвою - це Україна, вважає аналітик. Після більш ніж семи років миру, європейська напруженість стрімко зростає. Наближення НАТО до кордонів Росії та агресивна зовнішня політика Володимира Путіна створюють умови для зіткнення між Сходом і Заходом. 2018-й буде вкрай небезпечним роком, прогнозує Вуд.

Наближення НАТО до кордонів Росії та агресивна зовнішня політика Володимира Путіна створюють умови для зіткнення між Сходом і Заходом. 2018-й буде вкрай небезпечним роком

Нещодавні події в Сирії, де американські повітряні сили знищили низку груп російських найманців, разом з погрозами адміністрація Трампа знову змусити Башара Ассада заплатити ціну за подальше використання хімічної зброї у триваючому конфлікті, збільшили шанси на можливе протистояння між Вашингтоном і Москвою. Беручи до уваги рішення президента Трампа схвалити продаж летальної зброї Україні, це стало більш важливим, ніж будь-коли раніше у відносинах між США та Росією. Росія навряд чи погодиться на прозахідний уряд у Києві, отож конфлікт на Донбасі триватиме, дестабілізуючи країну. Для Кремля це найкращий варіант, за винятком зміни режиму.

Крім гарячої війни на сході, Україна веде боротьбу в столиці проти спадщини корупції та олігархії.

Рада з нацбезпеки Болтона, Держдепартамент Помпео та адміністрація Трампа мусять визначити свої пріоритети щодо боротьби із захопленням Української держави. Прийшов час просувати чесні президентські та парламентські вибори в України. Постачання зброї для війни проти проросійських сепаратистів це ще не досить. Корупція може знищити Україну, заявляє Вуд, перед тим, як це вдасться Росії зробити.

Корупція може знищити Україну перед тим, як це вдасться Росії зробити

Болтон і Помпео ідеальні лідери такої кампанії, використовуючи всі інструменти в скарбниці політики США.

Експерт з нацбезпеки вказує на «закон Магнітського», який дозволяє виконавчій гілці влади США застосовувати його щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини і хабарництво будь-де в світі. За його словами, це може стосуватися таких корумпованих українських олігархів та чиновників як Грановський, Фірташ і Медвечук. Згідно з цим законом, серед доступних США заходів - розслідування діяльності, замороження майна, заборона на видачу візи та інші фінансові санкції.

«Мета - не допустити корумпованих політиків до участі у виборах на найвищі посади. Явно, що Захід мусить обережно обирати політичних союзників і стратегічних партнерів у країні, де лютує корупція, і виступати проти зростаючого ділового, економічного та політичного впливу Росії», - підкреслює експерт з національної безпеки Л. Тодд Вуд у статті для видання The Washington Times.

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