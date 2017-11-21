Росія вдається до заходів, щоб уникнути майбутніх санкцій

Російські органи влади запропонували покласти край публікації назв банків, які фінансують контрольованих державою продуцентів зброї. Можливо, що це робиться у передбаченні нових американських санкцій.

Законопроект, якщо буде прийнятий, означає, що Центральний банк Росії вже не мусить публікувати списку банків, які причетні до військово-індустріального комплексу, що першого жовтня включав вісьмох кредиторів.

Російський уряд і президент зможуть включати до таких угод будь-який банк, який вони бажають, і вже не мусять оприлюднювати критеріїв для їх фінансової участі.

Згідно з нинішніми нормами, лише державний банк або контрольовані центральним банком позикодавці з капіталом не менше 1,7 мільяпрда рублів можуть отримати такі контракти.

На зустрічі у вівторок, очоленій Путіним, обговорювалися питання зміцнення збройних сил Росії.

Минулого місяця Державний департамент США назвав 39 російських розвідувальних установ після підписання президентом Трампом у серпні нових санкцій проти Росії. Це сталося після того, як американські розвідувальні агентства дійшли висновку, що росіяни були причетні до втручання до президентських виборів у 2016 році. Кремль повторно відкидає ці звинувачення.

Американські закони дозволяють президенту накладати санкції на кожного, кого він вважає таким, що був причетний до вагомих трансакцій з особою, яка є частиною, або веде діяльність від імені, або в інтересах військових або розвідувальних секторів» російського уряду.

Такі заходи автоматично не накладають нових санкції, але рішення в цій справі виноситься після розгляду кожного окремого випадку, заявили у жовтні службовці Державного департаменту.

У списку є такі російські фінансові установи: державний Сбербанк, VTB, Российский Сельскохозяйственный банк і Газпромбанк.

Сбербанк запропонував створити спеціальний банк для фінансування російської військової індустрії для уникнення можливих санкцій. Про це повідомили джерела, які розмовляли з інформаційним агентством Reuters.

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