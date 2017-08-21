Росія призначила нового посла до Сполучених Штатів

Росія повідомила в понеділок про призначення нового посла до Сполучених Штатів. Ним буде колишній службовець Міністерства оборони РФ Анатолій Антонов, проти якого європейські країни наклали санкції з приводу конфлікту в Україні.

Антонов прийде на посаду, яку донедавна займав Сергій Кісляк, якого контакти з представниками виборчої кампанії Дональда Трампа поставили його в центрі скандалу щодо втручання Росії у вибори в 2016 році.

Новий посол, якому 62 роки, дипломат за освітою і зараз займає посаду заступника міністра закордонних справ. У роках 2011-2016 він був заступником міністра оборони. У цей період Москва анексувала Кримський півострів.

Європейський Союз додав його прізвище до списку осіб, на які накладено санкції два роки тому з приводу агресії російських військ проти Україн. Антонов також був посередником між Міністерством закордонних справ і збройними силами, зокрема з часу втручання Росії в Сирії.

Особа, яка вела справи з Антоновим, заявила, що він людина рішуча і військового характеру.

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