Міжнародний арбітражний суд виніс рішення щодо російських спортсменів

Спортивний арбітражний суд підтримав апеляцію 28 російських спортсменів, на яких Міжнародний Олімпійський комітет наклав санкції з приводу ймовірного приймання ними наркотиків на Олімпійських іграх у Сочі.

У четвер суд заявив, що немає достатніх доказів, що спортсмени порушили заборону щодо наркотиків.

Генеральний секретар Спортивного арбітражного суду Метью Ріб заявив:

«Це не означає, що ці 28 спортсменів визнані невинними, але в цій справі, з приводу недостатніх доказів, апеляційні справи підтримані, санкції скасовані та їх індивідуальні досягнення в Сочі, відновлені».

Міжнародний Олімпійських комітет заявив, що після цього рішення про задоволення їх, ці спортсмени не будуть запрошені цього місяця до участі в іграх у Південній Кореї.

Він також висловив жаль з приводу рішення суду, кажучи, що воно «може мати серйозний вплив на боротьбу з наркотиками в майбутньому».

Щодо 11 інших спортсменів, які також подали апеляцію, суд заявив, що було досить доказів про приймання ними наркотиків.

Але замість того, щоб зберегти заборону на участь у спортивних змаганнях на все життя, ці спортсмени не зможуть брати участі лише в цьогорічних змаганнях.

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