Російська церква думає припинити освячення зброї масового знищення

У Російській православній церкві розглядають пропозицію припинити практику освячення ядерних ракет та іншої зброї масового знищення, як це останнім часом робили російські священнослужителі.

Рішення може мати наслідки і для підпорядкованої Московському патріархату “Української православної церкви”, яка за час російської війни різко зменшила вплив в Україні, але до якої і досі себе зараховують понад 13% українців.

Священики часто фігурують на фото й у відеорепортажах з Росії, обприскуючи святою водою підводні човни, балістичні ракети, космічні апарати та інше устаткування.

З пастирської практики має бути виключене “освячення” будь-яких різновидів зброї, використання якої може потягнути за собою загибель невизначеної кількості людей, в тому числі зброї невибіркової дії та зброї масового ураження.

Агентство Reuters у повідомленні про обговорення цього питання зауважує, що президент Володимир Путін за 20 років при владі зблизився з Російською православною церквою, яка у свою чергу розвинула тісні зв'язки з міністерством оборони Росії.

У документі Московського патріархату йдеться, що церква і далі благословляє “захист вітчизни зі зброєю в руках”.

Там також наведені цитати з релігійних текстів про “прохання дарувати імператору перемогу над ворогами”.

Згадано і традицію освячення “меча й шаблі”, але автори при цьому наголошують, що йдеться про особисті воїнські обладунки, як “символ статусу й готовності нести служіння”.

Автори вважають, що головною темою в канонах є “закликання миру на землю та на воюючі сторони”.

“Благословення воїнських озброєнь не відображене в традиції православної церкви і не відповідає змісту самого чину, а тому з пастирської практики має бути виключене “освячення” будь-яких різновидів зброї, використання якої може потягнути за собою загибель невизначеної кількості людей, в тому чиcлі зброї невибіркової дії та зброї масового ураження”, - виділено в документі.

Пропоновані інструкції передбачають, що церковники можуть і далі благословляти, наприклад, військові засоби пересування і прохати про "збереження" воїнів, але “не освячення гармат, реактивної амуніції, чи засобів бомбометання”.

Російська православна церква закликає всіх бажаючих надсилати відгуки та коментарі до поданих пропозицій.

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