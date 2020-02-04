Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

“Франція не стала проросійською”, - каже Макрон Польщі і кличе зміцнювати ЄС після Брекзиту

Президент Франції Еммануель Макрон та польський президент Анджей Дуда у Варшаві 3 лютого 2020 р.

Французький президент Еммануель Макрон, відвідуючи Варшаву 3 лютого, заявив, що після Брекзиту майбутнє Європейського Союзу значною мірою залежатиме від співпраці Польщі з Францією та Німеччиною.

Макрон також намагався запевнити польських партнерів, стурбованих тим, що критики називають невиправданим пом’якшенням позиції Парижа стосовно Москви.

Франція не є ні проросійською, ні антиросійською. Вона проєвропейська.
Еммануель Макрон

Польща - одна з кількох країн на сході Європи, які віддавна застерігали про загрозу з боку Росії, і які активно підтримують намагання міжнародної спільноти притягти Москву до відповідальності за агресію щодо України.

Еммануель Макрон останнім часом проголосив курс “на відновлення діалогу” з Росією, заявляючи при цьому, що це не означає згоду з російською анексією Криму чи заплющування очей на війну на Донбасі.

“Франція не стала проросійською, як мені доводиться деколи чути. Франція не є ні проросійською, ні антиросійською. Вона проєвропейська”, - сказав Макрон на зустрічі з польським президентом Анджеєм Дудою.

При цьому французький президент вважав за потрібне далі наголосити: “Коли ви поглянете на мапу, і я думаю у вас теж таке відчуття, пане президенте, коли подивитися, то дуже чітко видно, що Росія в Європі, хоч вона і не в Європейському Союзі, а це у нас в сусідстві”.

Російський президент Володимир Путін, британський прем’єр-міністр Борис Джонсон та державний секретар США Майк Помпео на переговорах щодо Лівії у Берліні 19 січня 2020 року
Дивіться також:

Британія не готова до нормалізації з Росією через “дестабілізаційну діяльність” Москви

Макрон звернувся до Польщі із закликом “зміцнити європейський проект, бо, звичайно, сьогодні… після Брекзиту посіяна вразливість і сумніви”.

Польський президент сказав, що після Брекзиту роль Франції у Євросоюзі зростає і тому Варшава задоволена символічністю візиту Макрона до Польщі саме у цей час.

"Вихід Великої Британії з Європейського Союзу означає нові домовленості і нові можливості. Ролі у Європейському Союзі треба заново перерозподілити і архітектура Європи має бути зведена заново. Питання в тому, як це зробити найкраще, насамперед для наших країн і наших суспільств, щоб Європейський Союз у майбутньому був ефективнішим, і привабливішим, щоб більше ніхто не хотів з нього виходити”, - сказав президент Анджей Дуда.

Європейська оборона не є альтернативою до НАТО. Вона є його невід'ємним доповнюючим елементом і необхідним посиленням.
Еммануель Макрон

Еммануель Макрон оголосив наміри відновити роботу у форматі так званого “Веймарського трикутника” за участю Польщі, Франції та Німеччини і запропонував скликати саміт керівників трьох країн найближчим часом.

У Варшаві було вказано на роль Франції як держави з ядерною зброєю і країни, яка може допомогти іншим європейським державам з технологіями у галузі атомної енергетики.

"В цьому й полягає європейська оборона - у здатності діяти разом, як справжнім партнерам. І я буду дуже щасливий, якщо одного дня поляки скажуть собі: “Якщо на нас нападуть, ми знаємо, що Європа нас захистить”. Бо таке європейське відчуття буде неможливо знищити, неможливо. І наша відповідальність в тому, щоб зробити це для Європейського Союзу. Європейська оборона не є альтернативою до НАТО. Вона є його невід'ємним доповнюючим елементом і необхідним посиленням”, - сказав Еммануель Макрон.

Дивіться також: У Британії минув перший робочий день після Брекзиту

У Британії минув перший робочий день після Брекзиту. Відео
Embed
У Британії минув перший робочий день після Брекзиту. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:02 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG