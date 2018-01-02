Російські найманці в Україні і Сирії вбивають за гроші

На сході України проти російських військ та підтримуваних ними сепаратистів борються військові українських збройних сил, які знають, що захищають свою батьківщину. Щодо ворожих бойовиків – справа не проста. По російському боці, ті, хто прийшов на Донбас зі зброєю, це, значною мірою, найманці, контрактники, які проливають чужу і свою крок за гроші.

Про це у виданні The Daily Beast пише Анна Нємцова.

Ситуація на сході України значно загострилася перед новорічно-різдвяним святами. Майже щодня гинуть люди, або їх поранених відсилають до лікарень.

Тоді як українська громадськість з надзвичайною пошаною ставиться до своїх захисників і бере участь в похоронах тих, хто пожертвував своїм життя, зовсім інша ситуація в Росії. Ті російські солдати і добровольці, яких завербовано воювати чи то на сході України, чи в Сирії – назагал анонімні. Поранених українських військовослужбовців лікують в європейських країнах, у Сполучених Штатах або в Канаді. Російські залишаються анонімними, а коли загинуть, їх ховають без почестей, інколи без присутності навіть найближчої родини.

Українськими військовослужбовцями опікуються «Побратими», групи ветеранів, представники неурядрових організацій. Автор статті у виданні The Daily Beast пише про колишнього солдата, який у 2014 році поїхав на схід захищати свою батьківщину. Йому було лише 20 років. «Тепер деякі молоді люди дякують йому та іншим за те».

«Ми будуємо партнерські відносини з ветеранськими організаціями у США і Канаді, які надають їм допомогу», - каже ветеран Юрій Дмитренко. Правдою є, що не всі ветерани задоволені своїм урядом, деякі протестують у наметовому містечку біля Верховної Ради.

Як пише Анна Нємцова, російські ветерани збройних конфліктів не бачать підтримки з боку своєї громадськості, вони не отримують медичної чи іншої допомоги від незалежних громадських організацій, тому що їх участь в іноземних конфліктах – це державна таємниця.

На початку грудня президент Путін визнав, що в Ураїні перебувають російські солдати, але заперечив, що це регулярні війська.

Російський експерт Руслан Левієв з московської організації Conflict Intelegence Team вивчає долі росіян, які воюють в іноземних державах. Він каже: «Якщо в Україні до військових ставляться як до національних героїв, російські рекрути часто гинуть анонімно, сказав він виданню The Daily Beast.

Російське суспільство з байдужістю ставиться до кількості жерт в російських збройних силах, до того, скільки солдатів поранено».

«До (російських) солдатів повинні ставитись з пошаною, пам’ятати про них, але вони гинуть, і їх ховають в анонімних могилах, каже Левієв.

У російських збройних силах існує таємна напіввійськова частина, відома як група Ваґнера. Це вона вербує добровольців до бойових частин для участі в іноземних війнах. Коли найманець гине, організація не подає родині подробиць смерті, вони навіть не гарантують, що повернуть тіло загиблого на батьківщину, що поховають його згідно з прийнятими в суспільстві традиціями.

Згідно з офіційними даними, в ході конфлікту на Донбасі загинуло понад 2 700 українських військовослужбовців і щонайменше 8 377 отримали поранення. Щодня, в результаті обстрілів, це число збільшується.

А скільки російських бойовиків і рекрутів загинуло або отримали поранення в Україні? Від 2010 року Міністерство оборони Росії не публікує цих даних, але деяка інформація просочується з публічних документів. Згідно з ними, які позначені секретними символами, у 2013 році загинуло 596 солдатів, у 2014 – 790, а в 2015 року – 626.

З 2014 року росіяни довідуються про своїх синів і батьків з відоеозаписів з українських в’язниць і в’язниць «Ісламської держави» в Сирії. За словами голови Комітету солдатських матерів Валентини Мельникової, родини солдатів бояться навіть запитати про своїх рідних. За мовчання їм платять. Ситуація в Росії тепер гірша, ніж за часів Радянського Союзу в Афганістані, коли загинули сотні солдатів… і всі мовчали».

За даними Організації Conflict Inteligencе Team, в Сирії загинуло щонайменше 150 і було поранено понад 900 російських солдатів. Чому вони пішли воювати далеко від своєї країни? Відповідь проста – гроші. Під час підписання контракту з групою Ваґнера вони зобов’язалися дотримуватись таємниці. За службу на Донбасі українські військовослужбовці отримують зарплату, як у кожній армії. Проте слід пам’ятати, що багато їз них пішли добровольцями, щоб захищати свою батьківщину від агресора, пише Анна Нємцова у виданні The Daily Beast.

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