Росія може вдатися до відплатних санкцій проти Сполучених Штатів?

Росія спроможна вдатися до відплатних санкцій проти Сполучених Штатів, але поки що цього не робить, заявив у понеділок заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков газеті «Известия».

Відносини між Сполученими Штатами і Росією досягли найнижчого рівня з часу закінчення «холодної війни». Вони напружені з кількох причин – конфліктів у Сирії та Україні і звинувачень, що Росія втручалася у президентські вибори 2016 року, що Росія, очевидно, заперечує.

Видання Reuters нагадує, що минулого тижня Міністерство фінансів США оприлюднило список 210 людей, включно з 96 російськими олігархами, статки яких перевищують один мільярд доларів, і які мають тісні зв’язки з Кремлем, у рамках санкційного пакету, який був підписаний ще у серпні минулого року.

Міністр фінансів Стівен Мнучин заявив, що неназвані санкції можуть бути запроваджені пізніше.

Рябков сказав газеті «Известия», що Москва вже раніше вдавалася до відплатних дій проти Сполучених Штатів, наприклад, тимчасово касуючи угоди в ядерній ділянці, поширюючи список американських політиків, яких вважають антиросійськими, але також наказала скоротити наполовину кількість службовців американського посольства в Москві.

«Ми маємо подібні заходи в нашому арсеналі, але їх можливе запровадження вимагає окремого політичного рішення», сказав Рябков. Очевидно, таке рішення може винести президент Путін.

Незважаючи на поганий стан відносин між обома країнами, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Рябков, Москва віддана справі робити прогрес у відносинах зі Сполученими Штатами, якщо йдеться про контроль озброєнь і зменшення напруження, підкреслив російський посадовець.

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