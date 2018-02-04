Україна - остання у Європі за рівнем економічних свобод. ДОСЛІДЖЕННЯ

Україна посідає 150-те місце у світі за рівнем економічної свободи на 2018 рік, - йдеться у звіті аналітичного центру Heritage Foundation (США), який зробив дослідження у 186 країнах.

На європейському континенті Україна – на останньому, 44 місці. Більшість європейських економік визначені як «здебільшого вільні» або «помірковано вільні», і лише 5 країн – Молдова, Росія, Білорусь, Греція та Україна – названі у звіті «здебільшого невільні».

У документі йдеться, що «українська економіка, де домінують олігархи, сповільнилась ще до того, як у 2014 році Росія окупувала Крим, а агресія у східній частині країни значно зруйнувала економічний ріст».

Між тим, порівняно з минулим роком, загальні показники української економіки покращилися.

Покращення виявили у восьми із 12-ти індикаторів економічної та інвестиційної свободи. Зокрема, краща ситуація спостерігається за такими показниками в Україні: ефективність судової системи, урядові витрати, податкове навантаження, зодоров’я фінансової системи, свобода інвестицій, свобода ведення бізнесу, монетарна свобода, свобода праці.

Тоді як погіршується ситуація у напрямках: право власності, чесність уряду, свобода торгівлі.

У звіті відзначається надзвичайний прогрес у проведенні реформ, утім «більше покращень необхідно, зокрема у боротьбі з корупцією, в розвиванні ринку із приваблення капіталу, приватизації державних підприємств, вдосконалення законодавчої бази та верховенства права».

На фоні продовження економічної стагнації зменшується ентузіазм громадськості щодо проведення західних реформ, мовиться у документі.

Дивіться також: В Україні розробили пристрій для перетворення голосових записів у текстові нотатки