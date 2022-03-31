Російська війна в Україні стала провідним питанням виборів в Угорщині

Опитування виборців Угорщини перед парламентськими виборами у неділю 3 квітня показують, що правляча партія Фідес має можливість перемогти на тлі виборчої кампанії, в якій російська війна проти України стала однією з головних тем.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан, який перебуває при владі вже 12 років, засуджує війну, проте він не наважується критикувати президента Росії Путіна і називає своїм досягненням угоди з Москвою про забезпечення Угорщини російським газом.

Віктор Орбан пішов до Путіна, Китаю і Туреччини, і він не є представником європейських цінностей.

Уряд Орбана бере участь у санкціях ЄС проти Росії і наголошує, що приймає біженців з України, але в Будапешті заявили, що не пропускатимуть через угорську територію міжнародну військову допомогу для українців.

Український президент Володимир Зеленський під час звернення 24 березня до лідерів країн ЄС виокремив угорського керівника, запитавши: «Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі?»

Зеленський нагадав про меморіал жертвам розстрілів євреїв у Будапешті в часи Другої Світової війни і заявив, що «у Маріуполі - там такі самі люди. Дорослі і діти. І дідусі і бабусі. І їх там тисячі. І цих тисяч вже немає».

«А ти вагаєшся, запроваджувати санкції чи ні? Вагаєшся, пропускати зброю чи ні? Вагаєшся, торгувати з Росією чи ні? Немає часу вагатися. Час уже вирішувати», - сказав український президент.

Після того угорський міністр закордонних справ і соратник Орбана Петера Сіярто звинуватив Україну у втручанні у вибори в Угорщині.

Лише Фідес може створити мир. Лише ми можемо гарантувати безпеку Угорщини.

Лідер виборчого об’єднання угорських опозиційних партій Петер Маркі-Зай звинувачує Орбана в недемократичності, корумпованості і зраді європейських інтересів.

«Віктор Орбан пішов до Путіна, Китаю і Туреччини, і він не є представником європейських цінностей. Це треба змінити. Не лише тому, що ми хочемо бути вірними членами ЄС і НАТО, а тому що 80% угорців проголосували б за те, щоб залишатися у Євросоюзі, тому що для нас європейська інтеграція, демократія і ринкова економіка - це важливі цінності», - заявив Петер Маркі-Зай виборцям.

Віктор Орбан натомість безпідставно звинувачує своїх політичних суперників у тому, що вони, мовляв, хочуть втягнути Угорщину у війну.

«Лише Фідес може створити мир. Лише ми можемо гарантувати безпеку Угорщини. І лише ми можемо захистити угорські родини», - проголосив угорський прем’єр-міністр на зустрічі з виборцями.

Опозиційний лідер на ті твердження відповів, що мир і безпеку Угорщині «може гарантувати лише НАТО».

Опитування компанії Zavecz Research, на яке посилається агентство Reuters, виявило в другій половині березня 39% підтримки для Фідес і 36% для опозиційного об’єднання.

Угорський новинний вебсайт Hvg.hu 30 березня оприлюднив результати опитування, які передбачають 40% підтримки для Фідес і 32% для об’єднання шести опозиційних партій на чолі з Петером Маркі-Заєм.

Але ще приблизно 20% виборців, згідно з тим опитуванням ще не визначилися.