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Якою могла би бути гуманітарна безконфліктна зона на заході України – Ян Бжезінський
Створити безпечну зону в західній частині України за допомогою сил НАТО – таку ідею запропонував колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та НАТО Ян Бжезінський.
«Я серед тих, хто вірить, що є можливість і, можливо, невідкладний пріоритет створення в Україні гуманітарної безконфліктної зони, використовуючи можливості, створені безконфліктними територіями, переважно на заході України, де немає російських військ», - сказав він.
Як повідомляли у BBC, після надзвичайного саміту НАТО генеральний секретар Альянсу заявив, що той не має наміру відправляти миротворців в Україну. За словами цього ЗМІ, Альянс має "відповідальність зробити так, щоб цей конфлікт не став повномасштабною війною між НАТО і Росією".
Білий дім, НАТО також виступили проти запровадження безпольотної зони над Україною.
Міністр закордонних справ Росії Лавров заявляв, що спрямування миротворців НАТО до Україну призвело б до зіткнення Збройних сил Росії та Альянсу.
За словами Бжезінського, безпечна зона перебувала би під охороною сил швидкого реагування НАТО чи інших міжнародних сил, які не здійснюватимуть атак на російські сили, але забезпечать можливість безпечного перебування там місцевих мешканців, внутрішньо-переміщених осіб, лікування поранених та, за найгіршого сценарію, безперервність існування української держави.
Ця ідея, про яку раніше експерт писав на сторінках видання «Форбс», пролунала під час віртуального обговорення результатів минулотижневого саміту НАТО у Брюсселі, організованого фондом “Україна-США” у Вашингтоні у середу, 30 березня.
Крім Бжезінського, у конференції також взяли участь генерал Філіп Брідлав, колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаними збройними силами в Європі, та Олександр Вершбоу, колишній заступник Генерального секретаря НАТО та екс-посол США в Росії.
Відповідаючи на питання «Голосу Америки», Бжезінський пояснив, що сили НАТО можуть перебувати в гуманітарній безконфліктній зоні тривалий час і що ризик прямого конфлікту із Росією він оцінює як низький.
«Виходячи з дій російських військ в Україні сьогодні, я сумніваюся, що вони хотіли б додати до цього і без того важкого тягаря, конфронтацію із силами, які очевидно набагато перевершують російські сили. За наявності політичної волі цю операцію реально зробити».
Учасники конференції також погодилися, що США та країни-члени НАТО мусять посилити свою підтримку Україні і що час (який триває війна)не на боці української держави.
«Є деякі країни, і я б твердо поставив Сполучені Штати в цей список, які не так вже добре виконують свої обіцянки, - сказав Брідлав. - Думаю, Сполучені Штати почали повільно постачати "Стінгери" (переносні зенітно-ракетні комплекси - ГА), що зашкодило у довгостроковій перспективі».
Також, каже генерал, США багато обговорювали, але так і не надали системи ППО, що працюють на середніх та великих висотах, та крилаті ракети берегової оборони, що, за його словами, має бути головною увагою вищого керівництва.
«Я думаю, що нашому найвищому керівництву також треба серйозно замислитися щодо надання деяких більш приземлених речей, які їм (українцям - ГА) зараз потрібні, - боєприпасів, артилерійських снарядів, медичних матеріалів і так далі», - сказав Брідлав.
Під час саміту НАТО, сказав Вершбоу, були певні оголошення щодо надання «ракет берегової оборони, систем протиповітряної оборони далекої дії, таких як С-300, але, на жаль, нічого не змінилося навіть через тиждень після саміту».
Експерти оцінили санкційний тиск проти Росії також як недостатньо жорсткий.
«Що потрібно, але не було зроблено, - це запровадження повного торгового ембарго на Росію. Особливу увагу потрібно приділити споживанню та закупівлі російської нафти та газу. Ви тільки подумайте: у 2021-му Захід, переважно Західна Європа, закупили російської нафти та газу на 489 мільярдів доларів. Це понад мільярд доларів на день. Багато що з цього триває. Можна з упевненістю сказати, що ці закупівлі російської нафти і газу забезпечують російську скарбницю мільярдами доларів щотижня, які використовуються для фінансування вторгнення», - сказав Бжезінський.
Також учасники конференції обговорили де факто стримувальний ефект, який мають погрози Путіним застосувати ядерну зброю, на можливість Заходу надавати військову підтримку України.
«Я не хочу використовувати погане слово, але ми зробили ірраціональний висновок, що якщо ми щось зробимо, Путін розпочне Третю світову війну. І він сприяв створенню цього середовища, він промовляє до цього середовища, практично повністю стримуючи Захід. Ми повинні раціонально розібратися з деякими з цих аргументів, поговорити про ризики», - сказав Брідлав.
Усі учасники конференції були серед підписантів відкритого листа до Адміністрації Президента Байдена із закликом встановити обмежену зону заборонену для польотів над Україною. Цю кампанію, яка не досягла успіху, очолив ведучий круглого столу та співзасновник фонду "Україна-США" Роберт Макконелл.
У статті використано матеріали РБК, BBC, ТАСС.
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В уряді, Конгресі США озвучили оцінки втрат Росії у війні проти України
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що, за оцінками Вашингтона, в ході війни, що триває вже понад місяць, в Україні було вбито понад 10 тисяч російських військових.
В інтерв'ю телеканалу "Настоящее Время" напередодні Нуланд назвала російські втрати "неймовірними", зазначивши, що, попри це, "Росія поки що не до кінця зрозуміла, наскільки міцна українська армія".
Нуланд не вкзала про конкретні джерела своєї оцінки. Раніше джерела в американській розвідці називали схожі цифри.
Як повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін, у середу конгресмен-республіканець Майк Роджерс у ході слухань у Комітеті Палати представників з питань збройни сил заявив, що втрати Росії імовірно скоро перевищать за 10 000 загиблих, якщо цього ще не відбулось.
У Міноборони Росії кардинально інші дані. Востаннє там повідомляли про втрати 25 березня, і заявили про загибель 1351 року військовослужбовця. Оцінка Генштабу України – понад 17 тисяч убитих російських військових.
Як повідомляють "РИА Новости", у Міноборони РФ також заявляють, що з початку війни Україин втратила тисячі одиниць військової техніки.
Незалежно підтвердити дані про втрати в умовах військових дій, що йдуть, вкрай важко. Відомі імена принаймні сотень загиблих російських військових.
У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", "Радіо Свобода", "РИА Новости".
- Голос Америки
ООН: кількість біженців з України перевищила 4 мільйони, з них приблизно 2 мільйони - діти
4 мільйони людей залишили Україну у пошуках безпеки внаслідок російського вторгнення. Про це заявив Верховний комісар ООН з питань біженців Філіппо Гранді, прибувши до Львова у середу, 30 березня.
“Біженці з України зараз складають 4 мільйони, через 5 тижнів від початку російської атаки. Я щойно прибув в Україну. У Львові ми обговоримо із представниками влади, ООН та іншими партнерами шляхи, як збільшити нашу підтримку людей, які постраждали, і були переміщені через цю беззмістовну війну”, - заявив Філіппо Гранді, Верховний комісар ООН з питань біженців.
4 мільйона осіб - це близько 10% всього населення України.
Принаймні 6,5 мільйона людей змушені були залишити свої домівки і переміщені всередині країни, - наводить дані Агентство ООН у справах біженців. Ще мільйони не можуть виїхати із зон небезпеки “через підвищені ризики, руйнування мостів і доріг, через брак ресурсів чи інформації”.
“Ми зіткнулися з реаліями масштабної гуманітарної кризи, яка зростає з кожною секундою”, - повідомило у середу Агентство ООН у справах біженців.
Тим часом ЮНІСЕФ повідомляє, що близько 2 мільйонів дітей залишили країну від початку війни, ще 2,5 мільйони українських дітей вважаються внутрішньо-переміщеними особами.
У заяві, яку в середу опублікували ЮНІСЕФ та Офіс Верховного комісара ООН з питань біженців, йдеться, що діти складають половину усіх біженців від війни в Україні.
За даними ЮНІСЕФ, Польща прийняла близько 1,1 мільйона українських дітей-біженців, ще сотні тисяч дітей прибули в Румунію, Молдову, Угорщину, Словаччину та Чехію.
В Офісі Верховного комісара ООН з питань біженців офіційно задокументували вбивства понад 100 дітей за час війни в Україні, ще 134 дитини були поранені. При цьому агенція повідомляє, що справжня цифра дитячих жертв може бути значно вищою.
ООН попереджає, що діти-біженці та переселені діти ризикують стати жертвами торгівлі людьми та експлуатації. Міжнародні агенції разом із представниками урядів приймаючих країн розширюють центри “Blue Dot” у країнах, що приймають біженців.
“Blue Dot” - це місця, де надають інформацію для подорожуючих сімей, допомагають ідентифікувати дітей без супроводу та дітей, що розлучилися з батьками. Вони також працюють над захистом біженців від потенційної експлуатації та є центром доступу до основних послуг.
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