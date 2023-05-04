Рютте прокоментував питання F-16 для України

У західній підтримці України "немає табу" щодо питання відправлення ЗСУ винищувачів F-16, однак дискусії ще тривають. Про це прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Гааги. Рютте додав: "Ми ще не на тому етапі".

Виступаючи в парламенті Нідерландів, Зеленський вкотре говорив про необхідність надання винищувачів F-16. Він відзначив лідерство Нідерландів в ініціюванні постачання Panzerhaubitze 2000 і подякував за системи Patriot та іншу зброю. Зеленський також підкреслив, що питання західних винищувачів - складне, але висловив упевненість у "позитивному результаті".

Напередодні у Гельсинки Зеленський сказав, що Україна скоро розпочне свій контрнаступ, а після того отримає західні винищувачі.

"Спочатку ми ідемо вперед, показуємо, що за три дні нас не можна захопити. Потім нам дають якусь зброю, - розповів глава української держави. - Після цього ми знову ідемо вперед, просимо далекобійну артилерію. Відбувається по-різному. У нас знову є складний успіх. Але, тим не менш, після цього нам дають відповідну зброю".

Зеленський додав: "І тому чому я впевнений, що в нас будуть літаки - тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки. Хотілося б, щоб все було навпаки, нам було би так легше. Але як є - і ми за все вдячні".