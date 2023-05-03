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Україна скоро розпочне контрнаступ, а після того отримає західні винищувачі - Зеленський у Фінляндії
Україна скоро розпочне свій контрнаступ, а після того отримає західні винищувачі, заявив президент країни Володимир Зеленський.
Виступаючи на прес-конференції у Гельсінкі, де проходить саміт країн Північної Європи - Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії та Ісландії - він підкреслив, що новітні літаки стандартів НАТО "дуже потрібні" Києву.
"Чи будуть вони у нас і чи вірю, що вони будуть? Я впевнений. Але так відбувається ця війна, що ми постійно повинні довести це на полі бою. Спочатку ми ідемо вперед, показуємо, що за три дні нас не можна захопити. Потім нам дають якусь зброю, - розповів глава української держави. - Після цього ми знову ідемо вперед, просимо далекобійну артилерію. Відбувається по-різному. У нас знову є складний успіх. Але, тим не менш, після цього нам дають відповідну зброю".
Зеленський додав: "І тому чому я впевнений, що в нас будуть літаки - тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки. Хотілося б, щоб все було навпаки, нам було би так легше. Але як є - і ми за все вдячні".
Відповідаючи на запитання журналістів щодо західної авіації для України, президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що Гельсінкі не можуть передати Києву свої американські винищувачі Hornet, тому що "вони досить старі", і "таких літаків не дуже багато" в інших країнах Європи, тому не має сенсу створювати "сервісні структури" для обслуговування цих літаків в Україні. Нііністьо додав, що зараз країна замінює повітряний флот Hornet на F-35, й до того, як вони отримають нові винищувачі, вони не могли віддати свої старі.
Фінський президент також наголосив, що Hornet на той момент вже були "фактично списані, непридатні". "Але нам подобаються ваші літаки, щоб ви знали, пане президенте", – пожартував Зеленський.
Запрошення для України у НАТО
Також Зеленський відповів на запитання, чому він здійснив візит саме до Фінляндії. "Я тут, щоб дружні країни підтримали нас ще потужніше і щоб у нас була можливість мати успіх у наших відповідних абсолютно справедливих контрнаступальних діях із деокупації суто українських територій", - сказав він.
Зеленський також підкреслив, що Україна підтримувала Фінляндію у приєднанні до НАТО і повторив свою позицію щодо вступу України до Альянсу.
"Найкраща гарантія безпеки України... - це членство в НАТО. Поки іде війна, ми не будемо в НАТО. Ми це чітко усвідомлюємо. Але ми хотіли б, щоб окрім відкритих дверей, партнери назустріч нам також робили якісь потужні кроки, які б мотивували українське суспільство... Ми хотіли б підтримки сьогодні. І сьогодні у (питанні) підтримки в цьому напрямку - ми хочемо, щоб було запрошення для України", - сказав Зеленський.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Україна візьме участь у Вільнюському саміті НАТО у липні. Зокрема, Київ очікує там надання гарантій безпеки до моменту вступу в Альянс, а також запрошення на приєднання до оборонного блоку.
Напередодні заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател заявив, що Сполучені Штати підтримують політику "відкритих дверей" НАТО, але зараз зосереджені на тому, щоб забезпечити підтримку України у її протистоянні російській агресії. Пател також додав, що потенційний вступ України до НАТО – колективне рішення, і це визначатиме весь Альянс.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "усі союзники по НАТО погодилися, що Україна стане членом", і що Україна заслужила своє місце в Альянсі, але "зараз головна увага полягає в тому, щоб забезпечити перемогу України над Росією".
Зустрічі на полях саміту
Окрім участі у саміті країн Північної Європи, у Гельсінкі Зеленський також має заплановані зустрічі із прем'єрами Швеції, Данії та Ісландії.
Зокрема під час зустрічі із головою норвезького уряду Йонасом Гаром Стере Зеленський відзначив рішення про приєднання Осло до "міжнародної танкової коаліції" для України, допомогу в посиленні спроможностей протиповітряної оборони ЗСУ, а також норвезьку підтримку в забезпеченні України природним газом. "Ви допомогли нам пройти крізь складну зиму", - сказав український президент.
Зеленський і Стере також "докладно обговорили пріоритети реалізації нещодавно презентованої п'ятирічної програми допомоги Україні в розмірі 7,5 млрд євро", повідомляє Офіс президента України.
На зустрічі в Гельсінкі президенти України й Фінляндії та прем’єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції також підписали спільну заяву, в якій йдеться, що "країни Північної Європи продовжуватимуть свою політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку України стільки, скільки це буде потрібно".
Там також зазначено: "Майбутнє України та її народу – у євроатлантичній родині. Євросоюз уже визнав європейську перспективу України та надав Україні статус країни-кандидата. Країни Північної Європи – члени ЄС рішуче підтримуватимуть Україну в її зусиллях із реалізації процесу реформування та у виконанні вимог, необхідних для якнайшвидшого початку переговорів про вступ, а також очікують на звіт Єврокомісії до кінця 2023 року. [...] Країни Північної Європи – члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну на її шляху до майбутнього членства. Ще до набуття Україною членства її безпека має велике значення для Альянсу. Україна й країни Північної Європи – члени НАТО з нетерпінням чекають на розв’язання цих питань на Вільнюському саміті НАТО в липні 2023 року".
Звинувачення в атаках на Кремль
Значну увагу журналістів на прес-конференції із лідерами урядів Північноєвропейських країн було приділено звинуваченням Кремля у нібито спробі Києва здійснити замах на президента Росії Путіна.
"Ми боремось за нашу державу - і суто на нашій землі, і суто за кожну людину України... Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву. Ми боремось на власній території, захищаємо свої села і міста. Нам зброї не вистачає навіть для цього. Саме тому ми не використовуємо її деінде, - відповів Зеленський. - Тому ми не атакували Путіна, ми це залишимо трибуналу".
"У Росії немає перемог, він більше не може мотивувати своє суспільство, він більше не може відправляти просто так на смерть своїх військових, - додав український президент. - У нього немає перемог, на полі бою "друга армія світу" програла, вони неспроможні окупувати Україну. Вони отримали відсіч від нас. Тепер їм треба хоч якось мотивувати людей, щоб вони ішли уперед, окрім тих "вагнерівців", які складаються із зеків, яких, якщо не йдуть вперед, а повертаються назад, вони самі їх розстрілюють".
Нині ж державний секретар США заявив, що скептично сприймає заяви Росії, зокрема про те, що Україна атакувала дроном Червону площу. Ентоні Блінкен сказав, що США не мають фактів за цим інцидентом, втім вважають, що Україна може самостійно вирішувати, як повертати власну територію.
"По-перше, я бачив ці повідомлення і я жодним чином не можу їх підтвердити. Ми просто не знаємо. По-друге, я б сприймав усе, що надходить із Кремля, з дуже великим скептицизмом. То ж, подивимось, якими будуть факти", - сказав Блінкен.
Візит до Німеччини - під питанням
Тим часом наступний візит Зеленського до Берліна - під загрозою, пише німецьке видання t-online з посиланням на джерела, близькі до українського уряду. Адже Київ "розчарований" тим, як Берлін поставився до можливого приїзду президента України.
Оголошення про візит Зеленського було "безвідповідальним", і зараз є сумніви, чи зможе ця поїздка все ж таки відбутися, цитує t-online джерела. Українська влада офіційно не прокоментувала це повідомлення.
Раніше в середу німецька газета Tagesspiegel повідомила, що українського лідера 14 травня прийме канцлер Німеччини Олаф Шольц з військовими почестями, а потім того ж дня вилетить до Аахена для отримання премії Карла Великого 2023 року.
"На запрошення федерального канцлера очікується, що президент України пан Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Берліна та Аахена з 13 по 14 травня", - також повідомила федеральна поліція Німеччини.
В умовах повномасштабної війни Росії про попередні закордонні візити Зеленського офіційно не попереджали заздалегідь з міркувань безпеки.
У статті використано матеріали Reuters
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- Голос Америки
Наслідки санкцій проти Росії видно на полі бою - голова Управління з координації санкцій Держдепу США
Західні санкції проти Росії впливають на її спроможність на полі бою. Про це в інтерв’ю Голосу Америки заявив голова Управління з координації санкцій Державного департаменту США Джим О'Браєн. Він переконаний, що від скрутного фінансового становища Москву не рятує навіть торгівля з Китаєм. Про те, як надовго Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України, і чи посилюватимуть США санкції щодо Москви надалі, в Джима О'Браєна розпитала журналістка Грузинської служби Голосу Америки Ія Меурмішвілі.
Інтерв'ю перекладене та відредаговане для ясності та плинності
Іа Меурмішвілі, Голос Америки: Розпочнемо з дуже загального питання. Яка мета санкцій, запроваджених США проти Росії?
Джим О'Браєн, голова Управління з координації санкцій Державного департаменту США: З Росією ми намагаємося зробити три речі за допомогою нашої програми санкцій. Ми позбавляємо Росію ресурсів для ведення війни. І я радий говорити про те, як, на нашу думку, це працює. Ми зменшуємо залежність наших партнерів від Росії. І чудовим прикладом цього є рішення ЄС не імпортувати російську нафту, що зменшує вплив Росії. Також ми намагаємося підтримувати доступність російських товарів, особливо на глобальному півдні. Тож російські продукти харчування, добрива та нафта продаються не дорожче цінового обмеження. Усе це ми хочемо продовжувати.
I.М.: А чи маємо ми розуміння того, наскільки вони ефективні? Адже Іран, Північна Корея, Венесуела також піддаються жорстким санкціям, але ми не бачимо особливих змін.
Д.О.: Я вважаю, ми повинні визнати, що кожна ситуація унікальна, і дана ситуація стосується припинення війни, цього невиправданого вторгнення. У цьому контексті я вимірюю наш успіх двома речами. По-перше, чи ми бачимо вплив на полі бою. І по-друге, чи ми зменшуємо кошти, які Росія має на відновлення своєї здатності воювати. Крім того, ми вважаємо, що санкції є важливим способом привернути увагу до злочинності, яка притаманна цьому вторгненню. Тому ми вводимо санкції щодо осіб, відповідальних за крадіжки дітей з українських родин, за участь в анексії територій. І за катування, і за знущання, і за інше. Тож ми намагаємося викрити кожен елемент того, що робить Росія, і обмежити її здатність стверджувати, що те, що вона робить, є нормальним або законним.
Чи бачимо ми наслідки на полі бою? Так. Росія не в змозі вести сучасну війну.
Чи бачимо ми наслідки на полі бою? Так. Росія не в змозі вести сучасну війну, і це значною мірою тому, що їй не вистачає сучасного комунікаційного обладнання, необхідної електронної техніки, обладнання для позиціонування, усього того, що потрібно для ведення мобільної, швидкої, рухомої, точної війни, яку Україна, наприклад, починає вести. І це значною мірою тому, що Росія залежить від світової торгівлі багатьма ключовими компонентами сучасної війни. Вона не може отримати їх так ефективно. Тож це справжня проблема.
Чи стало в Росії менше грошей? Абсолютно. Один зі способів поглянути на це з точки зору, скажімо, витрачання грошей. Коли почалася війна президенту Путіну могли казати, що у 2022 році він може розраховувати на витрати $850 млрд, і він витратив багато з них. Цього року та сама людина приходить і каже, - ми вважаємо, що цьогоріч ви маєте витратити приблизно $220 млрд. То що ж трапилося? По-перше, вони витрачають величезні суми, щоб утримати свою економіку на плаву. Ви знаєте, їхній ВВП впав менше, ніж багато хто очікував. Але це тому, що держава оплачує оборонне виробництво і платить людям, щоб вони служили в армії. Все це додає до ВВП. З часом це не дуже продуктивно, але вони це роблять.
Водночас вони намагаються витрачати гроші на підтримку цивільної економіки. З такими витратами їхні основні резерви минулого року впали, в підсумку до кінця року на понад $60 млрд. Це справді чудово, тому що вони також заробили рекордну суму через зростання цін на нафту та продукти харчування, які є основними експортними товарами. Тож вони заробили більше ніж будь-коли, але витратили свої заощадження на $60 млрд. Це залишило їм, можливо, 580 млрд для витрат, $300 млрд із яких знерухомлені за межами Росії, тож виходить близько $280 млрд. Приблизно третина - в юанях. Відтак, вони можуть торгувати з Китаєм. Це важливо, але це не дуже допомагає глобально.
Вони можуть торгувати з Китаєм. Це важливо, але це не дуже допомагає глобально.
Третина - в золоті. Ви знаєте, що вони не можуть витрачати золото. Тож у них залишається приблизно третина. Це $100 млрд. Крім того, я перепрошую за урок математики, але я думаю, що людям корисно бачити цифри. Цього року вони очікувано зароблять від свого експорту вдвічі менше ніж минулого року. Тому ми вже бачимо, наприклад, ціни на нафту. Якщо ви дивитеся місяць за місяцем, вони заробляють на нафті на 47% менше ніж минулого року. Отже, якщо ви додасте цю суму, а це приблизно $100-120 млрд, які вони мають, це приблизно $230 млрд.
Почали минулого року з $850 млрд, а зараз ось так. Це означає, що час не на боці Росії. Я хочу бути реалістом щодо цього: Росія все ще в змозі відправляти військових на поле бою. Вони все ще виготовляють певну кількість ракет на місяць. Вони досі використовують їх для атак на цивільні цілі в Україні. Це жахлива війна, але вона набагато менш військово-спроможна, ніж була б за відсутності економічних кроків, які зробила коаліція.
I.М.: Це чудово, що ви кажете про результати впливу санкцій проти Росії на полі бою. Але що далі? Чи збирається уряд США зупинитися на цьому, чи ви плануєте розширювати перелік деяких із цих товарів?
Д.О.: Так, це триватиме. І я думаю, що ситуація для Росії буде тільки ускладнюватися. Я не збираюся передбачати конкретні дії, але це - США та всі партнери G7. Отже, найбільші економіки світу та ще три десятки країн, найбільший економічний блок у світі, об’єдналися, щоб сказати, що Росія має залишити Україну, і ми будемо продовжувати закручувати гайки з економічного боку, поки цього не станеться.
Важелі впливу Росії на нас різко падають. Це величезний провал з боку Росії.
Однією з цілей було зменшення нашої залежності від Росії. Багато країн Європи більше не купують газ у Росії. Закупівлі нафти впали. Ми не купуємо нафту, Велика Британія не купує. Тож раптово важіль впливу Росії на нас різко зменшується. Це величезний провал з боку Росії. І тому тепер ми маємо більше свободи, аби вживати інших заходів, рухаючись вперед. І ми будемо.
I.М.: Я знаю, що ви не економіст і не будете робити прогнозів щодо російської економіки. Але ви щойно сказали, що час не на боці Росії. Тож який ваш прогноз? Де буде російська економіка через 2-5 років?
Д.О.: Я не займаюся прогнозуванням, економіст я чи ні. Я думаю, що ми можемо вдіяти, - це дуже ускладнити Росії робити все, що вона хоче. Президент Путін хоче сказати своєму народові: життя вдома залишиться таким самим, і ми виграємо цю війну. Їм катастрофічно не вдається виграти війну. І буде все важче вкладати гроші в ці речі. Друга частина стосується світу майбутнього. Я оптиміст. Я вважаю, що ми входимо в період, коли будемо мати низку нових технологій, які змінять світову економіку.
Штучний інтелект, квантові обчислення, зелена революція, цифрова революція. Поряд із цим - прогрес у біоінженерії. Я думаю, що це стане основою для наступної великої хвилі економічного зростання, як це було 250 років тому. Росія не відіграє в цих галузях. Її найталановитіші люди виїжджають, багато хто до Грузії чи інших місць. І тому, якщо ви поглянете ще через п’ять-десять років, я вважаю, що Росія виглядає дуже похмурою, і там ми
Якщо ви поглянете ще через п’ять-десять років, Росія виглядає дуже похмурою.
бачимо падіння ВВП на 20%. І це, я вважаю, реальний показник, на який, сподіваюся, російські політики звернуть увагу. Немає ознак того, що вони це роблять.
I.М.: В одній із ваших нещодавніх презентацій у Німеччині ви сказали, що режим санкцій - це, по суті, діалог між тим, хто наклав санкції, і підсанкційними країнами. Це стосується і Росії? А якщо є діалог, то про що він?
Д.О.: Іноді це може бути діалог глухих. Ми вживаємо заходів, а вони відповідають. Один із напрямків, про який ми нещодавно говорили, – це проблема обходу санкцій. Ми спостерігали різке падіння російського імпорту електроніки навесні та влітку минулого року, а потім повільне відновлення. І це такі товари, як чіпи, які живлять посудомийну машину чи телевізор, напівпровідники, інтегральні схеми та речі, які входять у предмети повсякденного вжитку. Росія забирає їх і використовує на полі бою. Тож наприкінці минулого року ми почали спостерігати, як імпорт проходить через треті країни, але повертається до Росії, а потім деякі з цих товарів виявляються на полі бою. Тому я говорю про таку реакцію та протидію. Що ми зробили за останні місяці, - те, що всі великі економіки погодилися не дозволяти експорт цих товарів, якщо російська компанія є кінцевим бенефіціаром. І ми працюємо з суміжними країнами, щоб бути впевненими, що ці товари не йдуть в Росію. Це те, що я мав на увазі під діалогом.
- Голос Америки
Блінкен відреагував на заяви Кремля про атаку дронів на Красну площу: "Не маємо фактів, але Україна має сама вирішувати, як захищати себе"
Державний секретар США заявив, що скептично сприймає заяви Росії, зокрема про те, що Україна атакувала дроном Красну площу біля Кремля. Ентоні Блінкен сказав, що США не мають фактів за цим інцидентом, втім лишають за Україною право самостійно вирішувати, як повертати власну територію.
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“По-перше, я бачив ці повідомлення, і я жодним чином не можу їх підтвердити. Ми просто не знаємо. По-друге, я б сприймав усе, що надходить із Кремля, з дуже великим скептицизмом. То ж, подивимось, якими будуть факти. Насправді важко коментувати це чи припускати, не знаючи фактів. Загалом, як я вже казав, як ми заявляли, коли йдеться про Україну, яка зазнає щоденних нападів, не лише її неймовірно мужні військові, але й громадяни, чоловіки, жінки та діти зазнають щоденних нападів цією російською агресією, їхні будинки розбомблені, їхні квартири та вулиці, вбиті діти, роз’єднані сім’ї. Що ж ми залишаємо за Україною право вирішувати, як вона захищатиме себе, як вона намагатиметься повернути територію, яку Росія незаконно захопила в неї за останні 14 місяців, і щоб повернутись до кордонів 2014 року", - сказав держсекретар США.
На прохання уточнити, чи США критикуватимуть Україну, якщо вона самостійно вирішить обстріляти Росію, Блінкен додав: “Ці рішення має ухвалювати Україна - як себе захищати, як повертати свою територію, як відновити свою територіальну цілісність та суверенітет”.
У середу вранці, 3 травня, російські ЗМІ повідомили, що дрони з України "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Путіна. У Telegram опублікували нічне відео із вибухом над Красною площею у Москві.
У Кремлі назвали ці удари терактом і пообіцяли відповісти.
Президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває з візитом у Фінляндії, заявив, що українські сили не атакували Кремль. "Ми не атакували ні Путіна, ні Москву, ми воюємо на своїй території", – сказав він. У Києві вважають, що заявами про українські дрони у Москві Росія готує виправдання для потенційних "терористичних актів".
Посли Євросоюзу схвалили виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України
Посли країн-членів Європейського Союзу схвалили рішення надати 1 мільярд євро на закупівлю боєприпасів для Збройних сил України. Рішення ухвалили 3 травня в Брюсселі на засіданні Комітету постійних представників (COREPER), повідомляє у Twitter Швеція, яка головує в ЄС.
«Посли ЄС схвалили рішення про заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України на суму 1 млрд євро на спільні закупівлі боєприпасів і ракет», – ідеться в повідомленні.
Подробиць цього рішення немає.
Європейський союз 3 травня оприлюднив пропозицію, яка передбачає збільшення виробництва боєприпасів у Європі для поповнення вичерпаних на тлі озброєння України запасів. Поданий Єврокомісією проєкт передбачає виділення 500 мільйонів євро з бюджету ЄС. Комісар ЄС із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон сподівається, що ця пропозиція буде затверджена до кінця червня.
Україна використовує тисячі снарядів на день і повідомляє, що через брак боєприпасів її військам доводиться обмежувати їхнє використання.
В Білорусі дисидента засудили до 8 років ув'язнення
Білоруський суд визнав винним журналіста-дисидента, якого заарештували після того, як білоруська влада примусово перенаправила до країни комерційний рейс. Його засудили в середу до восьми років ув’язнення.
Арешт Романа Пратасевича в травні 2021 року викликав обурення на Заході, а деякі лідери заявили, що перенаправлення літака було рівнозначно спонсорованому державою викраденню людини.
Білоруські диспетчери наказали лайнеру Ryanair, який летів з Греції до Литви, приземлитися в Мінську, повідомивши екіпажу, що на борту існує загроза вибуху бомби.
Вибухівки на борту не виявили, а Пратасевича, який на той час жив у вигнанні, затримали, коли літак здійснив посадку. Його дівчину-росіянку також затримали.
У відповідь кілька країн Заходу ввели низку нових санкцій і заборонили своїм літакам літати над Білоруссю.
Пратасевич керував каналом для обміну повідомленнями в Telegram, який широко використовувався учасниками масових протестів проти спірних виборів 2020 року, завдяки яким авторитарний президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав шостий термін на посаді.
Його звинуватили в організації заворушень і змові з метою захоплення влади. Засновника Telegram-каналу Степана Путіло та іншого редактора каналу Яна Рудіка заочно засудили до 20 і 19 років позбавлення волі. Обидва залишаються в еміграції.
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