Держдеп уважно слідкує за розвитком ситуації щодо затримання Саакашвілі

Речник Держдепу заявив "Голосу Америки", що у відомстві поінформовані про повідомлення про затримання екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі після прибуття до тієї країни, і уважно слідкують за ситуацією.

"Ми закликаємо владу Грузії забезпечити справедливе ставлення до пана Саакашвілі, у відповідності до законів Грузії та міжнародних зобов'язань Грузії щодо прав людини", - відзначив речник Держдепу.

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт колишнього президента Міхеїла Саакашвілі, який раніше заявив про повернення до країни. У Грузії проти Саакашвілі винесені вироки у кримінальних справах.

Коментуючи затримання політика, журналіст американського видання The Washington Post Джон Гадсон відзначив, що з цікавістю очікує офіційної реакції Вашингтона. За його словами, деякі давні прихильники Грузії "були не в захопленні від ідеї, що він повертається".

За повідомленнями ТАСС, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не помилує Саакашвілі, і що він прибув до країни заради дестабілізації країни попри поради міжнародних партнерів.

Між тим прессекретар МЗС України Олег Ніколенко у коментарі виданню "Українська правда" заявив, що Міністерство закордонних справ викликає грузинського посла через інформацію про затримання Міхеіла Саакашвілі.

У статті використано матеріали "Української правди", ТАСС.

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