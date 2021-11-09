У "Міжнародній амністії" заявили про "вибіркове правосуддя" щодо Саакашвілі

Обставини переведення екс-президента Грузії Саакашвілі до тюремної лікарні мають ознаки вибіркового правосуддя та політичної помсти. Про це у вівторок заявили у міжнародній правозахисній організації "Міжнародна амністія".

"Грузія: екс-президента Саакашвілі (на 5-му тижні голодування) використовуючи насильство перевели до тюремної лікарні; буцімто погрожували; зневажили його гідність, приватність, та відмовили у адекватному медичному сервісі. Не просто вибіркове правосуддя, але і, як видається, політична помста", - твітують в організації.

Ситуація навколо колишнього українського чиновника, політика, та екс-президента Грузії привертає увагу численних оглядачів.

"Поводження із Саакашвілі обурює. Поки він лишається затриманим, влада зобов'язана забезпечити його добробут. Він заслуговує на право захищати себе проти будь-яких звинувачень у ході чесного та прозорого судового процесу", - твітує Люк Коффі директор досліджень міжнародної політики в аналітичному центрі Heritage Foundation.

Як повідомляє Російська служба "Голосу Америки", адвокати екс-президента Міхеїла Саакашвілі стверджують, що у тюремній лікарні, куди його помістили 8 листопада, життю третього президента Грузії загрожує небезпека. Захисники екс-президента кажуть, що злочинці мають можливість проникнути в його палату, яку охороняють кілька співробітників, у той час як його адвокатам не дозволяють з ним побачитися, змушуючи їх спілкуватися з Саакашвілі тільки телефоном.

Тим часом ув'язнені, які відбувають термін у цій в'язниці за кримінальними статтями, влаштували заворушення в камерах, скандують нецензурні вигуки на адресу Саакашвілі, в період президентства якого в Грузії було оголошено війну злочинному світу і практично викорінено професійний криміналітет. Як заявляє Омбудсмен Грузії, яка відвідала Саакашвілі після того, як його перевезли до тюремної лікарні, перебування у такій ситуації чинить «психологічний тиск» на політика.

Як заявив голова партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе, агресія ув'язянених була очікуваною враховуючи важкі умови, в яких перебували ув'язнені за президентства Міхеїла Саакашвілі.

У 2012-му році Грузію сколихнув скандал після оприлюднення відео щодо згвалтувань в’язнів в грузинській тюрмі. Тисячі обурених людей вийшли на вулиці, протестуючи проти свавілля влади. Тоді викриття збиткувань у в’язницях завдали серйозного удару по Саакашвілі.

Після переведення екс-президента, який голодує з 1 жовтня, до тюремної лікарні, він відмовився від медичного обслуговування та прийому спеціальних сумішей, що підтримують лише основні функції організму.

Сам Саакашвілі заявив, що його перевезли обманом. Він стверджує, що йому сказали, що його везуть до багатопрофільної приватної клініки. Він дав на це згоду, але згодом, опинившись перед будівлею в'язниці у Тбілісі, Саакашвілі чинив опір співробітникам. Після цього, як він пише з лікарні, його насильно витягли з машини, повалили на землю, образили і кілька разів ударили.

Як повідомляли у "Радіо Свобода", у Грузії Саакашвілі визнаний винним у двох справах. Його засудили до трьох років ув’язнення за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі про вбивство Сандро Гіргвліані, а також до шести років – у справі про побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Сам Саакашвілі називає себе політичним ув’язненим, а висунуті йому обвинувачення – надуманими.

Влада Грузії спростовує всі звинувачення.

Між тим видання Foreign Policy називає ситуацію навколо Саакашвілі "змаганням волі" між ним та чинним урядом.

Видання пише, що протистояння між Саакашвілі та Бідзіною Іванішвілі, бізнесменом та засновником чинної партії влади "Грузинська мрія", "стало визначальним для політичного ландштафту Грузії протягом минулих 10 років, зруйнувавши політичний дискурс молодої демократії".

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Радіо "Свобода", Foreign Policy.

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