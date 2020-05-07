Міжнародні оглядачі прокоментували призначення Саакашвілі

Призначення Саакашвілі на офіційну посаду в українському уряді імовірно зробить будь-який компроміс Києва із Кремлем неможливим. Про це, коментуючи призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, заявив Сергій Уткін, керівник групи стратегічних оцінок в Інституті світової економіки та міжнародних відносин Російської академії наук.

Президент України Володимир Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ після того, як екс-губернатору Одеси не вдалось отримати підтримку фракції "Слуга народу" для призначення віцепрем’єром.

"Хоча навіть чимало західних аналітиків вважають Саакашвілі поганим вибором, бо він некерований, Кремль бачить у ньому злочинця, який розпочав війну 2008-го року, в якій звинуватили Росію. Загалом, можливо, що попереду подальше погіршення ситуації", - також заявив Уткін.

Скепсис з приводу можливої роботи Саакашвілі в уряді Україні на посаді віцепрем'єра з реформ раніше висловлювався деякими західними оглядачами.

Між тим економіст Андерс Аслунд, який також працює у Наглядовій раді "Укрзалізниці", висловив оптимізм з приводу призначення Саакашвілі.

"Давайте сподіватись, що це означатиме, що реформи отримують новий старт в Україні!", - відзначив Аслунд.

Натомість французький журналіст Стефан Сіоган висловив думку, що призначенню Саакашвілі може бути відведено роль "димової завіси", яка приховуватиме негативні тенденції в уряді.

"Призначеня Саакашвілі у якості сигналу про відданість реформ це димова завіса, яка поганенко приховує потужне та тихне повернення корумпованих урядовців доби Януковича до державного апарату... заходять вони і до офісу Зеленського", - відзначає Сіоган.

"Безсилим" назвав Виконавчий комітет з реформ Ерік Гонц, експерт американського "Центру міжнародного приватного підприємництва". На його думку Саакашвілі розчарується у посаді ще до Нового року.

Між тим сам Саакашвілі на персональній сторінці у Facebook сьогодні розмістив посилання на указ президента Зеленського про своє призначення.

Напередодні Саакашвілі також заявив, щ виходити з кризи можна лише послаблюючи регуляції та знижуючи податки.

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