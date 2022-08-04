"Росія продовжуватиме шукати шляхи, аби зашкодити вивезенню зерна з України" - радник Білого дому Салліван

Радник Адміністрації президента США із нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв'ю американському громадському радіо NPR заявив, що вихід з України першого судна з кукурудзою через Чорне море є “хорошим кроком вперед”, втім зауважив, що “не став би так далеко заходити, щоб називати це тріумфом”.

“Міжнародне співтовариство має підтримувати значний тиск на Москву, щоб вона не створювала блокади, перешкод для вивезення зерна (з України - ред), тому що дуже важливо нагодувати світ, утримувати ціни на низькому рівні та зробити все, щоб не було голоду в Африці, Південно-Східній Азії та інших місцях”, - заявив Радник президента США із нацбезпеки у розмові з Національним громадським радіо (NPR).

Салліван додав: “Сполучені Штати намагаються зробити все, щоб ці кораблі прибували і виходили, щоб мали необхідне страхування, щоб не було проблем з тим, як доставити зерно на світовий ринок”.

За його словами, США обережно ставляться до нинішньої зернової угоди, “тому що є багато причин вважати, що росіяни зроблять це якомога складнішим, вони продовжуватимуть шукати шляхи, аби зашкодити потоку зерна на світовий ринок”.

Комунікація з україною є “надзвичайно конструктивною”

Говорячи на тему стосунків з Україною, радник Білого дому з питань національної безпеки запевнив, що співпраця є «ефективною».

У розмові із журналісткою NPR Мері Луїз Келлі, Салліван зазначив, що комунікація між Байденом та Зеленським є “надзвичайно конструктивною та ефективною”.

“Ми глибоко залучені на всіх рівнях уряду. Це дуже сильне партнерство між адміністраціями Байдена та Зеленського. Саме завдяки цьому партнерству ми змогли ефективно надати їм військову, економічну та гуманітарну підтримку, якої вони потребують. І ми збираємося продовжувати це робити”, - запевнив Джейк Салліван.

На питання, чи триватиме активна фаза війни в Україні через півроку, Салліван не взявся прогнозувати. Втім зазначив: “Росія могла б закінчити цю війну завтра, якби вони просто вивели (війська - ред.) з територій, які вони намагаються завоювати силою, що суперечить усім нормам міжнародного права”.

“Коли ми зможемо розпочати серйозні переговори? Це відкрите питання, тому що на даний момент не виглядає, щоб росіяни серйозно ставились до дипломатії, яка могла б покласти край цьому конфлікту”, - сказав радник Білого дому з нацбезпеки.

1 серпня Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму понад 550 мільйонів доларів.

Загальна сума військової допомоги Україні сягнула понад 8 мільярдів доларів з початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року.

В цій статті використані матеріали американського громадського радіо NPR

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