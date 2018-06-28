Потоки міграції у Європу менші, ніж у найскладніші роки, але загрожують злагоді у ЄС

Керівники 28 країн ЄС у четвер у Брюсселі узгоджують заходи для обмеження кількості іммігрантів та шукачів притулку, що прибувають переважно через Середземне море з країн Африки та Азії.

Щораз більше людей починають вірити, що лише міцна рука, антиліберальний і антиєвропейський дух з тенденціями до відвертого авторитаризму здатні зупинити хвилю нелегальної міграції

Хоча цього року кількість мігрантів та біженців менша, ніж у попередні, побоювання, що чужинців надто багато, вивело проблеми міграції на чільні місця політичного порядку денного у багатьох країнах Європи.

Упродовж цього року через море прибули 44 000 осіб, що дуже мало у порівнянні з піком 2015 року, коли на континент висадилися понад мільйон біженців та мігрантів.

Суперечки щодо проблеми міграції спричинили урядову кризу в Німеччині і привели до влади політиків та партії, що обіцяють жорстко обмежити імміграцію, в Італії та Австрії, а також посилили антиімміграційну риторику в Угорщині та інших країнах.

Проблема така серйозна, що деякі коментатори вважають її загрозою для Шенгенської угоди, яка скасувала контроль на більшості внутрішніх кордонів між країнами ЄС.

Лунають навіть застереження, що неспроможність політиків вгамувати побоювання європейців, пов’язані з міграцією, може поставити під сумнів існування Європейського Союзу.

“Щораз більше людей починають вірити, що лише міцна рука, антиліберальний і антиєвропейський дух з тенденціями до відвертого авторитаризму здатні зупинити хвилю нелегальної міграції”, - попередив президент Європейської ради Дональд Туск.

Намагання зменшити приплив іноземців називають однією з вагомих причин голосування британців за вихід країни з Євросоюзу на референдумі 2016 року.

Варіанти

​Багато політиків зараз сходяться на думці про потребу зменшення імміграційних потоків, хоча серед економістів лунають зауваження, що Європі потрібна робоча сила, а правозахисники закликають допомагати біженцям з неблагополучних країн та регіонів.

Низка країн ЄС, особливо на півдні континенту, кажуть, що організація повинна більше допомагати їм грошима для охорони спільних кордонів.

Лунають також пропозиції створити центри прийому мігрантів поза межами Європи і розглядати прохання біженців про надання притулку там.

Проблема в тому, що інші країни не виявляють бажання утримувати такі центри на своїх територіях.

У Німеччині та деяких інших європейських столицях лунають застереження, що для затримання нелегальних мігрантів може бути відновлено контроль на внутрішніх європейських кордонах.

Це може завдати удару по пересуванню у Європі, зашкодило б бізнесу й створило б загрозу багатьом робочим місцям.

Оскільки мігранти прибувають переважно з півдня, це спричинило тертя між такими країнами як Італія і Греція та північноєвропейськими державами, куди намагаються дістатися багато мігрантів.

Попередні домовленості в ЄС вимагають, щоб мігрантам давала раду лише перша країна Євросоюзу, до якої потрапляють люди.

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