Перемога Трампа: Верховний суд США підтримав указ президента про обмеження в’їзду до країни

Верховний суд США підтримав указ президента Трампа обмежити в’їзд до країни для громадян декількох мусульманських держав.

Суд 26 червня відхилив скаргу на те, що заборона на в’їзд дискримінує мусульман або є перевищенням влади.

Верховний суд США постановив, що заявники не змогли довести, що ця заборона порушує імміграційне законодавство США або першу поправку до Конституції.

Суди нижчої інстанції визнали цю заборону неконституційною. Указ також критикували біженці та правозахисні групи.

Указ забороняє більшості людей з Ірану, Лівії, Північної Кореї, Сомалі, Сирії, Венесуели та Ємену в’їжджати до Сполучених Штатів.

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